Excom Media öffnet den programmatischen Zugang zu weiteren 755 Lidl-Screens für DooH-Kampagnen. Lidl betreibt in allen Schweizer Filialen ein DooH-Netzwerk, das sich aus Welcome- und Goodbye-Screens zusammensetzt: In jedem Supermarkt sind jeweils ein oder mehrere Screens im Eingangs- und im Kassenbereich platziert. Die Screens laufen auf der Grassfish-Plattform und sind seit April 2023 über Exom Media buchbar, auch für nicht-endemische Marken. Mit der programmatischen Anbindung, lassen sich Werbeplatzierungen nun automatisiert und datengesteuert buchen.

Für Excom Media ist dieser Anschluss ein weiteres Etappenziel: Alle vermarkteten Retail-Media-Netzwerke lassen sich jetzt programmatisch buchen, darunter Spar & Top CC, Melectronics und der POS-Healthcare. Insgesamt hat Excom jetzt rund 2.000 Screens im Retail-Umfeld im Portfolio. Buchen lassen sie sich pro Netzwerk, pro Region oder einzeln.

Das Netzwerk erstreckt sich über 177 Supermärkte in der gesamten Schweiz. Laut Excom Media wöchentliche Bruttoreichweite von rund vier Millionen Kontakten. Buchungen lassen sich über die Demand-Side-Plattformen (DSPs) Active Agent, Splicky, The Trade Desk, Hawk, Media Math, Scoota, Platform 161, Sage Archer, Easymdia und TPS Engage tätigen.