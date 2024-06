30 Finalisten Die Shortlist der Swiss Out of Home Awards

Die 30 Finalisten der Swiss Out of Home Awards stehen fest. Auf der Shortlist stehen 30 OoH-Kampagnen – darunter unter anderem die Aktion „Wir Blinde sehen anders“ vom Zentralverband für Blindenwesen oder auch „Für die Wurst. Total vegan“ von Feelgood Condoms. Die Nominierungen sind in fünf Kategorien unterteilt: National, Local & Regional, Public Service, Culture und Digital-out-of-Home. Außerdem gibt es den Hauptpreis „Campaign of the Year“. Die Sieger werden am 19. September 2024 auf dem Branchenevent Woohw! in Zürich bekanntgegeben, das nach der Premiere 2023 zum zweiten Mal stattfindet.

In der vom AWS (Verband Aussenwerbung Schweiz) berufenen Jury sitzen 14 Experten aus Werbung, Kultur und Design. Für die Shortlist wählten sie aus 163 Einreichungen aus. Bewertet wurden sie nach den Kriterien Originalität, Neuartigkeit, plakative Umsetzung, kommunikative Nachhaltigkeit sowie grafische und gestalterische Ausführung. In der Kategorie „Out of Home Innovations“ wird 2024 kein Award vergeben, da laut Jurypräsident Christian Brändle keine Einreichung die Anforderungen erfüllte.