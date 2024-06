Samsungs Hospitality TVs sind jetzt mit Apple Airplay kompatibel. Sofern es sich also um ein Samsung-Gerät handelt, können Hotelgäste ihre IOS- und iPad-OS-Geräte mit den Fernsehern in ihren Zimmern verbinden. Das funktioniert sowohl bei Inhalten von Streaming-Diensten und Musikplattformen als auch mit Fotos, Präsentationen oder Games. Die Verbindung stellt man durch Scannen eines QR-Codes auf dem Screen her – persönliche Daten werden dabei laut Samsung nicht langfristig gespeichert, sondern beim Auschecken automatisch gelöscht.

Mit dieser erweiterten Konnektivität sowie mit Management-Tools wie der Lynk Cloud und der IoT-Plattform Smart Things Pro will Samsung sich im Hospitality-TV-Segment absetzen. Diese Tools bieten Hotelmanagern die Möglichkeit, Inhalte zu personalisieren und den Betrieb der TVs remote zu steuern. Die Lynk Cloud unterstützt beispielsweise die Personalisierung der Inhalte sowie Remote Device Management und bietet Zugang zu OTT-Unterhaltung und ein In-Room-Bestellsystem für interaktive Dienste. Smart Things Pro ermöglicht die Konnektivität mit und die Überwachung von IoT-Geräten im Hotel über ein Dashboard und anpassbare APIs für Integrationen in bestehende Systeme.