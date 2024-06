Die Nutzung von Bankfilialen hat mit der Einführung von Online-Banking rapide abgenommen. Laut der EZB hat sich die Anzahl der Bankfilialen in der Euro-Region von 186.000 (2008) auf 106.000 (2023) fast halbiert. Doch die verbliebenen Filialen sollen mehr sein als nur Transaktionszonen mit SB-Automaten. Den wenigen persönlichen Service, den es noch gibt, will man in einem ansprechenden Rahmen anbieten. Kunden und Nicht-Kunden sollen die Bankmarke hier physisch erleben.

Die spanische Caixa-Gruppe entstand 2020 aus der Fusion der Caxia Bank und der Bankia-Gruppe und betreibt mehr als 4.000 Filialen und 11.000 Geldautomaten. Zusätzlich betreibt Caxia eine Flotte von mobilen Banken für abgelegene Orte in Spanien. Wenig Spektakuläres, wenn es nicht die landesweit zehn All-in-One Flagship-Filialen geben würde.

Die erste All-in-One-Bank eröffnete vor fünf Jahren in Valencia, die aufregendste Flagshipfiliale steht in Madrid und die neueste in Las Palmas auf Gran Canaria. Allen Flagships gemeinsam sind große Foyers mit deckenhohen LEDs und Aktionsflächen für Partner. In Valencia nutzt zur Zeit Volvo die Erlebnisfiliale als Showroom, während Caixa-Kunden die Automaten nutzen und im großzügigen Foyer auf Beratungsgespräche warten. Die raumfüllenden LEDs verwandeln die Filialen in Erlebnisräume, die sich dynamisch an Ereignisse anpassen und Bewegung und Leben transportieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir waren positiv überrascht über den technischen Zustand der riesigen LED-Flächen, die auch fünf Jahre nach Inbetriebnahme immer noch ein fehlerfreies und wohl abgestimmtes Bild erzeugen. Keine ausgefallenen LED-Kacheln oder Farbabweichungen. Installiert und gewartet werden die LED-Installationen vom spanischen Digital Signage-Integrator Instronic aus Barcelona.