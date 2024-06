Die Benelux-Region, die Belgien, die Niederlande und Luxemburg umfasst, ist wichtiger, als die Größe des Markts vermuten lässt. Das liegt daran, dass sich hier viele Europa-Zentralen befinden und somit deutlich mehr Displays gekauft als wirklich auch im Benelux-Markt verwenden werden. Von den Verticals sticht vor allem der Retail-Sektor heraus.

Die Leader der Benelux-Region

Auf Platz 1 in den Benelux-Staaten steht First Impression. Niemand in Europa hat einen größeren Fokus auf Konzept-Design und skalierbaren Content wie der Retail-Spezialist. Mit einer Niederlassung in Frankreich und einem Fokus auf Deutschland will das Unternehmen europaweit expandieren.

Den zweiten Platz belegt Zetadisplay. Der europäische Player mit schwedischen Wurzeln treibt nach einem CEO-Wechsel das Wachstum verstärkt voran, auch durch Akquisitionen.

Platz 3 belegt die neue Digital Signage-Unit Gather des IT-Riesen Econocom, die seit dem vergangenen Jahr alle Digital Signage-Aktivitäten der Gruppe unter einem Dach bündelt.