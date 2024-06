Fourth of July The Sphere feiert fett Geburtstag

In gewisser Weise feierte die Sphere in Las Vegas am 4. Juli 2024 einen Jahrestag. Denn genau vor einem Jahr wurden die mehr als 52.000 Quadratmeter auf der Außenhaut zum ersten Mal bespielt. Nun hat die Betreiberfirma Sphere Entertainment erste Informationen zur Show am Fourth of July 2024 herausgegeben.

Zum Einen startet an dem Datum der offizielle Livestream „XO Stream“, der rund um die Uhr die Kugelshow auf thesphere.com übertragen wird. Dort wird auch „XO Audio“ zur Verfügung stehen – spezielle Audiodateien, die mit dem Inhalt der Sphere synchronisiert werden und somit der Show auch Sound hinzufügen. Dieser soll auch live vor Ort auf dem Sphere-Gelände zu hören sein.

The Sphere im invidis Jahrbuch Auch technisch gesehen ist die Sphere mit ihren mehr als 1,2 Millionen LED-Einheiten einmalig. Dave Haynes, Chefredakteur von Sixteen-Nine, hat für invidis die Sphere intensiv analysiert. Der Artikel im Jahrbuch 2024 steht allen Lesern des Newsletters kostenlos zur Verfügung. Laden Sie sich hier das Jahrbuch herunter oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Newsletter-Leser sind.

„An diesem vierten Juli feiern wir die Exosphere und all die Möglichkeiten, die sie bietet, um das Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern und mit ihm in Verbindung zu treten, und bauen auf ihrer Wirkung und Reichweite auf“, sagt Jennifer Koester, President und Chief Operating Officer der Sphere. „Mit der Einführung von ‚XO Audio‘ und ‚XO Stream‘ als Teil des Exosphere-Erlebnisses können Marken und Künstler ein noch intensiveres Erlebnis schaffen, sowohl live als auch über soziale Medien.“

Hommage an Amerika

Zum anderen wird die Sphere zu Beginn des Abends die Studenten, die an der Sphere XO Student Design Challenge teilgenommen haben, mit einer speziellen Zeremonie vor der Show ehren. Die acht Gewinner, deren Kunstwerke ausgewählt wurden, um auf der Exosphere zu erscheinen, werden gewürdigt, und ihre Kunstwerke werden während der Zeremonie erstmals auf der Exosphere zu sehen sein. Zudem werden ihre Inhalte den ganzen Sommer immer wieder ausgestrahlt.

Die 4th-of-July-Show selbst beschreibt das Unternehmen als „ultimative Hommage an Kunst, Wissenschaft und Wunder“ in sechs Akten, die Amerikas unternehmerischen und innovativen Geist würdigt. Die Inhalte wurden exklusiv von den Sphere Studios erstellt. en Abschluss bildet ein digitales Feuerwerk. Die Show wird am 4. Juli zweimal gezeigt – um 21.30 und 23:40 Uhr Pacific Time.