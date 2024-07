Am 4. Juli tagte die Vorjury des Best 18/1 Awards 2024 in Köln, um die Top-10-Plakate aus den eingereichten 250 Plakatmotiven zu wählen. Auf die Shortlist schaffte es auch der Bundesnachrichtendienst (BND), der für seine erste bundesweite Out-of-Home-Kampagne den provokanten Slogan „Wir suchen Terroristen“ wählte.

Nominiert sind außerdem folgende Plakatmotive:

VF Nutrition: Wow statt Cow

Soldan Holding + Bonbonspezialitäten: Echt nur mit der Fahne es ist!

RSG Group/McFit: Power sucht Frau

Brauerei Zoller-hof: 100% Sundowner, 0,0% Morgengrauen

Ferrero Deutschland: Auch im Sommer nice

Andros Deutschland: Mamalade

KSK-Immobilien: Immobillionär – Es ist nie zu früh

Abus – August Bremicker Söhne: Schloss mit lustig!

Iglo Tiefkost: 1. Hilfe-Set für gestresste Eltern

„Die Top 10-Motive zeigen die Vielfalt und Kreativität von Plakatwerbung – passend zu unserem diesjährigen Motto ‚Be Creative‘ „, sagt Thaddäus Assenmacher, Geschäftsführer von Ass Werbe und Gründer des Best 18/1 Awards. „Das Ziel unseres Awards ist es, jedes Jahr zu zeigen, welche Wirkung Plakate in einer schnelllebigen digitalen Zeit haben und wie Marketingbotschaften kreativ und wirkungsstark in Plakatdesigns umgesetzt werden können.“

Zu der Jury gehören Cornelius Haentjes (Ströer), Cornelia Schellenberger (Plakatunion Außenwerbe-Marketing GmbH & Co.KG), Karen Schlöder (Moccamedia), Frederik Horst (Inovisco Mobile Media), Beate Kahl (Unsere Media), Rolf Kürten (Kürten & Lechner), Sabine Willke (AWK Aussenwerbung), Nicola Seifert (It Works Group) und Stefanie Kraus (Ass Werbe).

Der Best 18/1 Award ist mit einer deutschlandweiten Außenwerbekampagne im Wert von 2,5 Millionen Euro inklusive Druck und Klebung und einer Kreativprämie von 10.000 Euro in bar dotiert. Im letzten Jahr konnte das Mehrweg-Start-up Vytal das Voting mit seiner „Bowljob for free“-Kampagne für sich gewinnen. Der Gewinner der diesjährigen Awards wird am 12. September 2024 in Köln durch ein Live-Voting gekürt.

