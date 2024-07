La Guardia Gateway Partners (LGP) setzt in seinen Offices auf die Collaboration-Displays von Avocor. Der Flughafenmanager des neuen Terminal B am La Guardia Airport in New York City hatte sich entschlossen, das vorhandene AV-System zu ersetzen. Das neue System sollte zuverlässig sein und Produktivität und Engagement der Mitarbeiter fördern, vor allen bei der Teilnahme aus der Ferne. LGP entschloss sich schließlich für die G-Serie von Avocor.

Die Displays der G-Serie bieten ein 4K-UHD-Display mit 20-Punkt-In-Glass-Touch, rahmenloses Design und integrierte Lautsprecher. Die Benutzeroberfläche ist für die hybride Zusammenarbeit und die einfache Einrichtung von Meetings designt. Die Nutzung der Besprechungsräume ist nach Angaben von Avocor seitdem gestiegen. Das soll LGP dazu bewogen haben, ein weiteres Avocor-Display in der Zentrale in Queens zu installieren.

LGP besteht aus der Vantage Airport Group, Meridiam und JLC Infrastructure, wobei die Vantage Airport Group das Terminalmanagement leitet.

