Itworx-Pro hat einen Supermarkt in Hildesheim mit einer umfassenden Digital Signage-Lösung ausgestattet. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einem langjährigen Geschäftspartner realisiert, der Displays in Supermärkten in der Region Hannover, im Harz und entlang der Leine vermarket.

Im neuen Supermarkt in Hildesheim wurden 55-Zoll-Displays mithilfe von Deckhalterungen über mehreren Kassenplätzen installiert. Die Videoquelle für die Digital Signage-Screens ist ein Mediaplayer Pro AS von Liondata, der über eine 4G-Datenkarte mit dem Internet verbunden ist und über ein cloudbasiertes CMS verwaltet wird. Das Videosignal des Mediaplayers wird mittels des Liondata 4K2K HDMI-over-IP Audio- und Video-Übertragungssystems auf die Screens über den Kassen im Markt verteilt, sodass die Inhalte zeitsynchron auf allen Bildschirmen angezeigt werden.

Die 55 Zoll großen Digital Signage-Screens bieten eine Bildauflösung bis 4K UHD und eine Helligkeit von 700 Nits. Sie eignen sich für den 24/7-Betrieb und können im Hoch- oder Querformat ausgerichtet werden. Die Monitore haben eine Größe von 124,18 mal 71,26 mal x 6,36 Zentimeter und ein Gewicht von 16,6 Kilogramm.

Der Mediaplayer Pro AS verfügt über ein Android-Betriebssystem, ist lüfterlos und ebenfalls für den 24/7-Betrieb geeignet. Der Mini-PC mit selbstkühlendem Metallgehäuse kann mittels LAN, Wifi oder 4G SIM-Karte mit dem Internet verbunden werden. Der Videoanschluss erfolgt durch HDMI. Zwei USB-Ports ermöglichen den parallelen Anschluss von Maus und USB-Stick zum Installieren oder Deinstallieren gewünschter Apps. Die Geräte können von Itworx-Pro auch über Remotezugriff konfiguriert werden.

Das Redaktionsteam des Partners verwaltet die Playlisten über die cloudbasierte CMS-Lösung, die Funktionen wie Geräteverwaltung, Playlistenverwaltung, Medienverwaltung, Benutzerverwaltung und Zeitverwaltung umfasst. Ergänzend können Audio-Playlisten, Ticker, Social Media Feeds, Fernsehsender und redaktionelle Inhalte wie Nachrichten, Wetterberichte, Quizfragen oder Fahrzeiten lokaler Verkehrsmittel in die Playlisten integriert werden.