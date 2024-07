All Eyes On Screens (AEOS) erweitert den Einsatzbereich seines KI-gestützten Mediaplanungstools Apollo. Bisher ausschließlich als Managed Service verfügbar, steht das Planungs- und Prognosemodul ab sofort auch als Self-Service-Cloud-Anwendung zur Verfügung. Das Tool nutzen unter anderem Außenwerber Wall, Ströer und die It Works Group für ihre TV-Boost-Produkte, mit denen sich DooH-Kampagnen als Ausgleich für mangelnde TV-Performance ausspielen lassen.

Apollo ist eine Mediaplanungslösung für Bewegtbildwerbung, die TV-Werbung an inzwischen gesetzte digitale Planungslogiken und -systematikendigitale Planungslogiken und Systeme heranführt. Grundlage dafür sind von AEOS gesammelte Daten zu Werbeblöcken und -umfeldern der letzten drei Jahre, die datenschutzkonform mit Echtzeit-TV-Nutzungsdaten des Partners Vodafone aus circa einer Million TV-Haushalten in Deutschland gematcht werden.

Damit unterscheidet sich Apollo von gängigen Tools, die auf panelbasierten Einschaltquoten basieren. Die Messung geschieht bei Apollo im Sekundentakt. Damit liefert sie laut AEOS Auswertungen von Zuschauerzuwächsen einzelner TV-Sendungen, erfasst das Zapping-Verhalten während der Werbeblöcke, gibt Einblick in die regionale Nutzung von TV-Sendern und zeigt kleineren Nischensendern ihre Reichweiten auf.

Werbetreibende und Agenturen sollen mit Apollo ihre TV-Planung auf KPIs wie Nettoreichweite und Werbekontakte optimieren können. Zielgruppen lassen sich im Vorfeld auf Basis von TV-Nutzungs-Affinitäten profilieren. Das Ergebnis ist dann eine ROI-optimierte Spotliste, die man über ein klassisches Buchungstool buchen und kaufen kann. AEOS führte mit Vodafone im vergangenen Jahr einen Praxistest durch, der einen ROI-Anstieg von 8,5 Prozent und Tagesreichweiten von über 40 Prozent gezeigt haben soll.

Anzeige