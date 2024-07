Piccadilly Circus Williams F1 eröffnet "Below The Lights"

Unter den Piccadilly Lights eröffnete jetzt die bereits angekündigte Event-Location „Below The Lights“. Sie soll die Ergänzung zum weltberühmten Riesenscreen für große Markenkampagnen sein. Wie auch die Piccadilly Lights gehört die Location dem Immobilien- und OoH-Investor Landsec. Über drei Etagen hängen hier haufenweise großformatige Digital Signage-Displays, damit Unternehmen sich ihren Gästen präsentieren können. Bis zu 500 haben Platz. Die erste Veranstaltung in Below The Lights war eine Fanzone des Racing-Teams Williams während des britischen Grand Prix.

Vom 2. bis 7. Juli konnten Fans in der „Williams Racing Fan Zone presented by Kraken“ das Renngeschehen auf den großen LED-Wänden, die fest in Below the Lights integriert sind. Während der Rennwoche kamen hier unter anderem auch die Williams Racing F1-Piloten Alex Albon und Logan Sargeant für Fragerunden vorbei. Zu den weiteren Attraktionen in der Fanzone gehörte ein Rennsimulator.

Die Idee von Landsec hinter Below the Lights ist es, Marken nicht nur eine ikonische Werbefläche auf dem Piccadilly Circus zu bieten sondern am gleichen Ort auch eine Fläche für Brand-Events. Für den Sponsor der Williams-Fanzone, Kraken, gab es obendrauf eine kostenlose Medienkampagne auf Piccadilly Lights vom Vermarkter Ocean Outdoor.

Phil Hall, CEO von Ocean Outdoor UK, sagt: „Der Start des kulturellen Hotspots von Landsec mit der Williams F1-Aktivierung ermöglicht es dem Team, im Herzen des Londoner Einzelhandels- und Unterhaltungsviertels mit den Fans auf Tuchfühlung zu gehen – und neue Fans zu erreichen. Die zusätzliche Verlockung einer 3D-Aktivierung auf Piccadilly Lights sorgt für eine wahrhaft gewinnbringende Pole Position“.

Below The Lights ist Teil der Markenerlebnis- und Kundenbindungsplattform Spotlight von Landsec. Spotlight umfasst Marken-Eventflächen, DooH-Flächen, Ambient-Medien und Mid-Mall-Einzelhandelsflächen.

