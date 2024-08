Data Modul nimmt transparente TFT-Displays von Japan Display Inc. (JDI) ins Produktportfolio mit auf. Die Rælclear-Displays bieten einen hohen Transmissionsgrad, wodurch die Inhalte von beiden Seiten klar lesbar sein sollen. Die Transparenz ist dabei vergleichbar mit normalem Fensterglas. Data Modul bietet die Displays in den Größen 12,3 Zoll und 20,8 Zoll.

Die Displays sollen sich insbesondere für Spezialanwendungen eignen, beispielsweise als visuelle Übersetzungsmonitore in vielen öffentlichen Einrichtungen. Solche Anwendungen kennt man unter anderem aus Pilotprojekten in Touristenzentralen von Seoul oder Bahnstationen von Tokio. Die jeweilige Sprache wird dabei zeitgleich auf beiden Seiten des Displays angezeigt. Das Display übernimmt also die Funktion eines Dolmetschers. Auch könnten die Displays laut Data Modul in Krankenhäusern und Praxen für die internationale Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patienten dienen oder als Unterstützung für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen.

Peter Jendros, Product Manager – Display bei Data Modul, sagt: „Die Rælclear-Displays setzen mit Transparenzgraden von 84 beziehungsweise 90 Prozent und einer Auflösung von 1440 mal 540 Pixeln für das 12,3-Zoll-Modell sowie 1280 mal 720 Pixeln für das 20,8-Zoll-Modell neue Maßstäbe in der transparenten Anzeigetechnologie. Sie ermöglichen uns einen partikularen Bedarf in spezialisierten Märkten und Anwendungsgebieten sinnvoll zu bedienen.“

