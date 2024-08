Am 19. September 2024 findet in Zürich initiiert vom AWS (Aussenverbung Schweiz) wieder das OoH-Branchenevent Woohw statt. Neben der Verleihung der Swiss out of Home Awards erwartet die Gäste ein Konferenzprogramm mit Keynotes und Podiumsgespräch. Abschließend gibt es eine Dinnerparty.

Die Veranstaltung beginnt um um 16 Uhr in der Stage One Event & Convention Hall Zürich. Los geht es mit zwei Keynotes zum Thema „Neuromarketing & Werbewirkung“. Gesa Lischka und Lutz Jäncke sprechen darüber, wie man durch Neuromarketing präzisere Analysen von Verbraucherdaten erhalten kann, um die Werbewirkung zu steigern.

Anschließend diskutieren Experten auf der Bühne über die Bedeutung und Zukunft der Außenwerbung. Teilnehmer der Diskussion sind Antonia Lepore, CMO bei Axa Schweiz, Oliver Schönfeld, Managing Director bei TW Media, The Whole Media, und Stefan Vogler, Dozent und Studiengangsleiter bei CAS Marketing Communications, HWZ. Johannes Hapig wird das Podium moderieren.

Um 18 Uhr beginnt die Woohw Award Night mit einem Apéro, gefolgt von der Verleihung des Swiss Out of Home Award und der Dinner-Party. Sponsoren wie Setaprint, Richnerstutz, Burri Public Elements und Media Focus inszenieren verschiedene Highlights. Die musikalische Untermalung übernimmt das Trio HP3 mit Saxophon, Kontrabass und Minimaldrumset.

