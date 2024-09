Nach einem Jahr Pause findet auf der Dmexco 2024, die am 18. und 19. September stattfindet, wieder der DooH Summit statt. Ströer, Walldecaux und das IDOOH-Institut haben sich zusammengetan, um die Welt des Digitalmarketings über die Vorteile und Feinheiten von Digital-out-of-Home aufzuklären.

Die deutsche DooH-Branche kann auf der Digitalmarketing-Messe mit breiter Brust erscheinen. Die Wachstumszahlen sind, auch im Vergleich mit anderen Channels, seit einiger Zeit beeindruckend. Im Februar 2024 legte Digital-out-of-Home einen Rekordmonat hin, und auch die restlichen Zahlen 2024 überzeugen.

Der DooH Summit findet am 18. September auf der Media Stage der Dmexco statt. Details zu den einzelnen Panels finden sich auch in der Konferenz-Agenda der Dmexco.

Programm des DooH Summits 2024

11.00 – 11.10: Eröffnung des Summits

11.10 – 11.50: Data, Targeting & DCO: Was die Digitalisierung der Außenwerbung bringt und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben

11.50 – 12.30: Leistung, Entwicklung und Konvergenz: DOOH – das moderne Massenmedium

13.00 – 13.20: Return on Environment: (D)ooH ist eines der nachhaltigsten Medien und zeigt dabei Wirkung

14.50 – 15.10: DooH – Vielfalt und Wirkung. Wie geht’s weiter?

13.50 – 14.00: Wrap-up des DooH Summits

Weitere DooH-Programmpunkte

Doch es gibt weitere DooH-bezogene Vorträge im Konferenzprogramm: Sylvain Le Borgne, Group Chief Data Officer von JC Decaux hält am 18. September um 14.50 auf der Center Stage eine Keynote zum Thema „Attention Please: The OoH Experience“. Im Vorfeld des DooH Summits gibt es am 19. September um 10 Uhr einen Vortrag von Laure Malergue, CEO von Displayce, über die Rolle von DooH im Mediamix. Danach spricht Daniel Schwing von Inovisco mit Frank Puscher von Meedia über die Möglichkeiten von Instore Retail Media.

Zudem ist Framen-CMO Magdalena Pusch im Panel „Focus That Matters: Channeling Strategic Vision into Actionable Results“ vertreten. Dieses findet am 18. September um 17.55 auf der Center Stage statt.

Im Bereich Instore Retail Media gibt es außerdem noch die Masterclasses von Scala/Stratacache. CEO Chris Riegel wird außerdem noch einen Vortrag zum Thema auf der Media Stage halten. „Insights into the Sentient Store: The store as media, the shopper as audience“ gibt es am 18. September um 17.05 Uhr.

Alle Veranstaltungen sind mit einem Dmexco-Ticket frei zugänglich, für die Scala-Masterclass ist eine Registrierung notwendig.

