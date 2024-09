Düsseldorf blinkt jetzt noch ein bisschen mehr: Drei neue DooH-Großflächen gehen mit Inovisco Mobile Media als Vermarkter an den Start. Zwei der LED-Screens befinden sich an der Fassade des Einzelhandel- und Bürogebäudes The Crown. Die beiden Querformate haben jeweils eine Fläche von 24 Quadratmetern. Der dritte Screen – ein Hochformat mit 16 Quadratmetern Fläche – ziert den Edeka Zurheide in der Nürnberger Straße. Inovisco vermarktet sie unter dem Namen „Giant Digital Walls“.

Alle drei LED-Walls befinden sich in der Düsseldorfer Innenstadt. Die beiden Screens auf der The-Crown-Fassade blicken jeweils auf zwei unterschiedliche Hauptverkehrsachsen: die Berliner Allee und die Graf-Adolf-Straße. Ebenfalls in der Graf-Adolf-Straße launchte Blowup Media voriges Jahr einen Vertikalgarten mit integrierter LED-Wand.

Den Edeka Zurheide in der Nürnberger Straße hatte das Inovisco-Schwesterunternehmen Digooh zu Beginn des Jahres bereits mit Indoor-Displays ausgestattet, die ebenfalls zum DooH-Netz von Inovisco gehören.

Mit den drei neuen LED-Walls dürfte Düsseldorf inzwischen zu den Städten mit den meisten DooH-Großflächen in Deutschland zählen. Die prominenteste Werbefläche in der Innenstadt ist ungeschlagen der Streamliner an der Fassade des Kö-Bogen 2. Mit rund 300 Quadratmetern Fläche wird er als Deutschlands größter DooH-Screen gehandelt. Mit 100 Quadratmetern hat auch der im März gelaunchte „The Green Digital“ am Bahnhof Wehrhahn eine beachtliche Fläche.