Zum 18. Mal wurde am Donnerstag in Köln der Best 18/1 Award verliehen. Per Live-Voting wurden in der Wassermannhalle vor 1.000 Gästen die Gewinner zu dem Motto „Be creative“ gewählt. Dabei konnte der Bundesnachrichtendienst (BND) mit seinem Plakatmotiv „Wir suchen Terroristen“ für die Personalsuche die Gäste überzeugen.

„Der BND sucht jedes Jahr mehrere Hundert neue Mitarbeitende, vor allem im IT-Bereich. Nach dem Launch der Out of Home-Kampagne haben wir innerhalb von kürzester Zeit rund 2.000 Bewerbungen erhalten – mittlerweile sind es deutlich mehr“, sagt Martin Heinemann, Leiter Kommunikation beim Bundesnachrichtendienst.

BND, Em-Eukal und Iglo auf dem Treppchen

Als Gewinner erhält der BND eine deutschlandweite Außenwerbekampagne im Mediawert von 2,5 Millionen Euro inklusive Druck und Klebung und eine Kreativprämie für die Agentur von 10.000 Euro in bar. Die Plakatkampagne lief im März dieses Jahres und wurde auf Social Media und von der OoH-Branche für die griffigen Slogans gelobt.

Auf dem zweiten Platz landete Em-Eukal mit dem Motiv „Echt nur mit der Fahne es ist!“. Den dritten Platz sicherte sich Iglo mit seiner „1. Hilfe-Set für gestresste Eltern“-Kampagne.

Ferrero und McFit dabei

In diesem Jahr zählten zu den Top-10-Plakaten, neben den Gewinnern, Motive von Ferrero, Abus, der Kreissparkasse Immobilien, Bonne Maman, McFit, Zoller und Ustersbacher. Jede Einreichung enthielt einen Motivvorschlag für die Formate Großfläche (18/1), City Light Poster (4/1) und Litfaßsäule (8/1) für ein Produkt oder eine Dienstleistung.

„Die Anzahl an Einreichungen in diesem Jahr und die Teilnehmerzahl bei der Award-Verleihung manifestieren den Status der Außenwerbung in der Marketingbranche“, sagt Thaddäus Assenmacher, Veranstalter des Awards und Geschäftsführer und Inhaber der ASS Werbegesellschaft. „Die diesjährigen Kampagnen zeigen eindrucksvoll die Wirkung von klaren, verständlichen und reduzierten Plakatdesigns. Die Agenturen stellen die Unternehmen und ihre Botschaften in den Fokus, was vor allem bei der Großfläche enorme Aufmerksamkeit erzielt.“

Der Preisträger im vergangenen Jahr war Vytal Global mit seinem kontrovers diskutierten Plakat-Slogan „Bowljob for Free“.