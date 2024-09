In Düsseldorf traf sich am 11. September die DooH-Branche zur halbjährlichen IDOOH-Konferenz. Wie immer gab es einen perfekten Mix aus Networking und Education – letzteres mit our very own Florian Rotberg, der über Nachhaltigkeitstrends in Digital Signage und DooH informierte. Zudem referierte IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg über die Marktforschungsstudie „Public & Private Screens 3.0“, Lars Kirschke von der It Works Group über da Match TV & DooH, während ein Panel der Frage nachging, wie lange der Hype um Retail Media noch anhalten wird. Darüber diskutierten unter anderem Dimitri Herber von Warsteiner), Jan Riße von Edgar und Kay Schulz von Viewento.

Ein weiteres Highlight war die Siegerehrung der DooH Creative Challenge 2024, die nach den Panels stattfand. Und natürlich stand der Meinungstausch, das Netzwerken, das Miteinander-Informieren auf dem anschließenden Get-Together im Vordergrund. Mit rund 200 Gästen war die Konferenz außerordentlich gut besucht.

Danach geht es im DooH-Terminkalender gleich weiter: Auf der Dmexco 2024 findet am 18. September der DooH Summit statt, auf dem sich die Branche wieder treffen wird.