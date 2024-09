Die Möbelhauskette Poco gründet ein Retail-Media-Netzwerk. Mit an Bord ist Dimedis als Softwarepartner sowie die One Tech Group mit ihrer Supply-Side-Plattform SSP1 als Programmatic-Partner. Das Netzwerk umfasst derzeit rund 500 Screens; zukünftig sollen mehr als 100 Kiosk-Systeme dazukommen. Die Inhalte auf den Screens werden dynamisch ausgespielt, wobei eigener Content mit Drittwerbung kombiniert wird. Die erste Kampagnen liefen bereits an.

Poco betreibt deutschlandweit rund 125 Einrichtungsmärkte. Mit Dimedis arbeitete die Kette schon für sein ESL-System zusammen – rund 125.000 elektronische Preisschilder in 9,7 Zoll werden über die Kompas-Software von Dimedis sowie den speziell für Poco entwickelten Ads Manager gesteuert. Nova soll gezielt die Verwaltung von Werbeinhalten ermöglichen und für die Übertragung der Werbebilder auf einen Teil der Preisschilder sorgen. Die cloudbasierte Software verbindet die ESLs über eine Schnittstelle mit den Displays. Die Dimedis Retail Plattform erweitert das Netzwerk. Sie ananlysiert das Kaufverhalten am POS und soll zielgruppengenaues Targeting ermöglichen.

An der Entwicklung des Netzwerks waren außerdem zwei weitere Unternehmen beteiligt: Marketing of Moments (MoM) ist für das Werbeportfolio zuständig und übernimmt die Vermarktung. LN Consult integriert die ESL in das System. „Unsere Erweiterung des Retail Media Netzwerkes um digitale Preisschilder ist einzigartig und bedeutet eine signifikante Erhöhung der Touchpoints im Markt“, sagt Arne Jürgensen, CEO von LN Consult Deutschland. Mit den ESLs könne man Kunden direkt am Produkt ansprechen und so die bestmögliche Werbewirkung erzielen.

„Mit dem Retail Media Netzwerk von Poco wollen wir eine Win-Win-Situation schaffen: Unsere Kunden profitieren von maßgeschneiderten Angeboten und zielgerichteten Content, wir als Unternehmen erschließen neue Erlösquellen über Retail Media und stärken dabei die Kundenbindung“, sagt ein Sprecher von Poco.

Der Ausbau des Retail Media Netzwerks ist laut Dimedis bereits in Planung. Weitere Standorte will der Händler fortlaufend mit Digital Signage-Touchpoints und der Retail-Analytics-Plattform ausstatten, um die Reichweite und Effektivität des Netzwerks zu erhöhen.