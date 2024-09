Im Juli dieses Jahres startete die Supermarktkette Penny, die zur Rewe Group gehärt, einen sukzessiven Roll-out von Instore Retail Media. Bis Ende 2024 sollen mehr als 200 Penny-Märkte mit digitalen Screens ausgestattet werden.

Retail Media im invidis Jahrbuch Das invidis Jahrbuch beschäftigt sich in einem Special intensiv mit den Potenzialen und Herausforderungen von Instore Retail Media. Laden Sie sich das invidis Jahrbuch 2024 kostenlos in unserem Downloadbereich herunter.

Die Displays sollen an strategisch wichtigen Standorten mit hoher Kunden- und Passantenfrequenz in den Märkten platziert werden: in den Fenstern, am Eingang, im Bereich Obst & Gemüse sowie bei den Süßwarenbereich. Pro Markt werden somit drei bis vier vermarktbare Screens verfügbar sein.

Für die Netze setzt Penny auf eine Kombination aus Angebotskommunikation, nationalen Marketinginhalten und Branding-Content. Die Inhalte werden in einer 60-sekündigen Schleife ausgespielt, die vermarktbaren Content von 2x beziehungsweise 3x 10 Sekunden enthält. Die 10 Sekunden sind die Standard-Länge, es können aber auch 6-Sekunden-Spots gebucht werden.

Ab Juli 2024 sind die Inhalte programmatisch über die SSP1 der One Tech Group buchbar.