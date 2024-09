Laut einer während der Olympischen Spiele 2024 von Ocean Outdoor und Opinium durchgeführten Umfrage gab einer von drei befragten Besuchern an, dass er den Besuch einer der offiziellen Team GB-Fanzonen, die in diesem Sommer von Ocean präsentiert wurden, fest eingeplant hat.

Mehr als 700 Besucher der Fanzonen nahmen an der Studie teil, die das Besuchererlebnis, den Wert für Vermieter, Sponsoren und Markenpartner sowie die Bedeutung der Verbindung mit dem Team Great Britain messen sollte.

Dabei gaben 47 Prozent der Befragten an, dass sie nicht regelmäßig in der Region der Fanzone unterwegs sind. 54 Prozent wollen die Location wieder besuchen. 96 Prozent hatten einen positiven Eindruck von der Fanzone.

Was die Verweildauer anbelangt, so verbrachten die Gäste durchschnittlich zwei Stunden in der Fanzone, während sie die Olympischen Spiele live auf Großbildschirmen verfolgten, und gaben während ihres Besuchs durchschnittlich 35 Pfund aus.

Befragung in drei Fanzonen

Im Rahmen der Feldstudie wurden die Besucher von drei offiziellen Team GB-Fanzonen befragt, die von Ocean kuratiert und verwaltet wurden und sich während der Olympischen Spiele 2024 in der Battersea Power Station in London, in Spinningfields in Manchester und im St James Quarter in Edinburgh befanden.

„Diese unabhängige Studie belegt, dass Sportfanzonen nicht nur neue Menschen in Freizeit- und Einzelhandelsziele bringen, sondern sie auch in Zukunft wieder anziehen werden“, kommentiert Steve Bernard, Leiter der Abteilung Insight bei Ocean Outdoor. „In diesem aufregenden Sportsommer zeigt die Anziehungskraft gut kuratierter Zuschauererlebnisse im Freien, wie wertvoll es für Vermieter und Markenpartner ist, Räume in Orte für Zuschauer zu verwandeln, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind und dieses Erlebnis dann ihren Freunden empfehlen werden“.

Kevin Henry, Leiter der Abteilung Inhalte und Sponsoring bei Ocean, sagt: „Für Sponsoren zeigt diese Studie, wie wir durch Live-Sportereignisse engere Kundenbeziehungen schaffen. Unser Programm für Paris 2024 bot den Marken direkte Möglichkeiten, mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und die Fans zu begeistern.“

Jeder fünfte Besucher gab zudem an, dass er über seinen Besuch in den sozialen Medien berichtet hat – eine wichtige Synergie für Ocean, das in verschiedenen Studien den Wert der Social-Verlängerung für ikonische Screens betont.