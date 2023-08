Vor keinem anderen Werbekanal würden Verbraucher stehen bleiben und ein Foto schießen. Die Beziehung von Out-of-Home und Social Media ist also unglaublich organisch, sagt Catherine Morgan.

Sie ist Managing Director von Ocean Labs, der Innovations-Abteilung des Außenwerbers Ocean Outdoor. Ocean Labs entwickelte beispielsweise eine eigene Forced-Perspective-Technologie, die sich Deepscreen nennt. Den Effekt kennt man vor allem von Sonder-Inszenierungen am Piccadilly Circus in London. Mittlerweile entwickelte Ocean die Deepscreen-Technologie weiter, sodass Verbraucher mit ihrem Smartphone in Echtzeit mit dem Screen interagieren können (invidis Bericht).

Die Inhalte erzeugen einen unmittelbaren Wow-Effekt, der sich mit Social Media noch maximieren lässt. Auf dem DSS Europe 2023 zeigten Catherine Morgan und Pia Peterson, Managing Director bei Ocean Outdoor Denmark, wie Marken über diese Art und Weise ihre Sales-Performance boosten konnten.

Hier der gesamte Vortrag: