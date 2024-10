Vom 18. bis 20. Februar 2025 findet in Düsseldorf wieder die Eurocis statt. Nun verkündet die Messe für Retail Tehnology, dass sich zum Ende der Frühbucher-Phase bereits 300 Aussteller angemeldet haben, mit mehr als 13.000 Quadratmetern gebuchter Nettofläche. Die Hallenplanung hat den Veranstaltern zufolge schon begonnen. Einen ersten Überblick gibt es im Ausstellerverzeichnis der Messe.

Zum Vergleich: Auf der diesjährigen Eurocis stellten insgesamt 475 Unternehmen aus, bei einer gebuchten Nettofläche von 14.400 Quadratmetern. 2023 konnten sowohl die Besucherzahlen – 13.500 waren es dieses Jahr – als auch die gebuchte Nettofläche von 2019 überholt werden.

Die Eurocis findet jedes Jahr statt – außer in den Jahren, in denen die Euroshop über die Bühne geht. Fachbesuchende aus den Bereichen Einzel- und Großhandel, Hospitality, Food Service & Catering, Freizeitwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen und Banken können hier über die neuesten Entwicklungen informieren – unter anderem auch über Digital Signage-Technologien am POS.

KI spielt große Rolle

Das Rahmenprogramm der Eurocis umfasst drei Speaker-Bühnen, zudem werden auf der Messe auch die Reta-Awards Europe vergeben. Parallel zur Eurocis findet auf dem Messegelände erstmals die Xponential Europe statt, die autonome Systeme und Robotik-Lösungen vorstellt.

Laut den Veranstaltern wird nächstes Jahr das Thema KI eine große Rolle spielen – zum Beispiel durch verbesserte Datenanalyse und Prozessautomatisierung –, das auch aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Zudem werden neue Smart-Store-Konzepte präsentiert, die Technologien wie Sensoren und Smart Shelfs für ein nahtloses Einkaufserlebnis integrieren.