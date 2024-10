Was Marineda City in La Coruna für Zara ist, das ist Drottninggatan in Stockholm für H&M: der perfekte Platz für Konzeptstores in unmittelbarer Nähre zur Unternehmenszentrale. Im Flagshipstore von Stockholm präsentierte H&M bereits seine ersten Nachhaltigkeitskonzepte – aufwändig und marktführend mit Digital Signage-Displays präsentiert.

Nun ist H&M zurück in der legendären Einkaufsstraße im Herzen Stockholms und öffnet seine Türen wieder für ein neues, gehobenes Einkaufserlebnis. Der neu renovierte Store mit LED-Wall im Schaufenster zeigt H&Ms Investition in die Verknüpfung digitaler Instore-Lösungen für ein stationäres Einkaufserlebnis voller Mode, Inspiration und persönlicher Interaktion.

Der Laden in der Drottninggatan 56 bietet H&M Pre-loved – eine kuratierte Auswahl von Secondhand-Kleidungsstücken. Im Rahmen dieses Konzepts und zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von Collaborations mit Gastdesignern wird heute eine Auswahl gebrauchter Designer-Artikel aus früheren Designer-Kooperationen angeboten.

Das Einkaufserlebnis wird mithilfe innovativer technischer Lösungen aufgewertet. Nach New York und Seoul ist dies der dritte H&M-Store weltweit, in dem die Umkleidekabinen mit Smart Screens ausgestattet sind, die die ausgewählten Artikel der Kunden, einschließlich Größe und Farbe, über RFID identifizieren und personalisierte Produkt- oder Styling-Empfehlungen geben. Über die Digital Signage Screens können Kunden auch Artikel anfordern, die ein H&M-Mitarbeiter in die Umkleidekabine bringen kann, oder sie können sich mit nur einem Klick für den Kauf auf hm.com entscheiden.

„Wir stellen uns den physischen Store als sozialen Treffpunkt für Mode und Inspiration vor. Der physische Store spielt weiterhin eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sowohl Inspiration als auch persönlichen Service zu bieten – etwas, das digital nicht ersetzt werden kann. Der renovierte Store in der Drottninggatan spiegelt diese Vision mit innovativen technischen Lösungen und einem starken Fokus auf persönlichen Service wider“, sagt Camilla Henriksson, Global Head of Brand Experience bei H&M

Relativ neu für H&M ist auch der erweiterte Beauty-Bereich. Neben Beautyprodukten haben Kunden die Möglichkeit, Nagelbehandlungen im H&M Nail Lab unter der Leitung von Nagel-Ikone Frida Selkirk sowie Augenbrauen- und Wimpernbehandlungen bei Rapid zu genießen.

