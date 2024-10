Visual Art stärkt seine Retail-Media-Sparte unter Führung von Andreas Lind: Ins Team des Retail Media Strategist kommt Emil Andrén als Sales Executive. Emil Andrén hat Erfahrung in verschiedenen Bereichen und war zuletzt im IT Consulting tätig. Für den Digital Signage-Anbieter aus Schweden soll er Kunden für Bereich Retail Media gewinnen, in dem Visual Art die Full-Service-Dienstleistung anbietet – inklusive Integration der Displays und Bereitstellung der Software.

„Ich freue mich sehr, Teil dieser bahnbrechenden Entwicklung zu sein. Retail Media ist sowohl für Marken als auch für Einzelhändler ein Wendepunkt. Gemeinsam definieren wir, was Retail Media sein kann, und ich kann es kaum erwarten, unseren Partnern dabei zu helfen, diesen neuen Kanal zu erschließen, der digitalen Komfort mit der Kraft der physischen Präsenz verbindet“, sagt Emil Andrén.

Zu den Retail-Media-Kunden von Visual Art in Schweden gehören inzwischen die Fitness-Kette Friskis & Svettis, der Healthcare-Anbieter Prima Vård sowie das Skigebiet Skistar. Für alle Kunden setzt Visual Art sein eigenes Signage-Player-CMS ein, das sich über APIs an Systeme wie Supply-Side-Plattformen (SSPs) anknüpfen lässt. Der integrierte In-Store Retail Media Ad Server soll dabei die Verwaltung von Werbeplatzierungen optimieren und Marken präzises Targeting in Echtzeit ermöglichen.

Visual Art fungiert seit rund zwei Wochen als Teil der Vertiseit-Unternehmensgruppe, zu der auch die Software-Anbieter Grassfish und Dise gehören.

