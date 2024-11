Die Jumbo-Supermärkte in den Niederlanden können in ihrem Instore-Retail-Media-Netzwerk nun auch Kampagnen für nicht-endemische Marken laufen lassen. Möglich macht das eine Zusammenarbeit mit LDSK und ihre programmatische Ad-Trading-Integration mit SSP My Ad Booker.

Dadurch kann Jumbo über programmatische Kanäle mit einem breiteren Pool von Werbetreibenden in Verbindung treten. Zusätzlich ermöglichen Datenanalysen bessere Targeting-Optionen.

Die Integration von My Ad Booker ergänzt die bestehenden Partnerschaften von LDSK mit SSPs wie Place Exchange, Hivestack, Vistar Media und Moving Walls. Dieses Ökosystem bietet Einzelhändlern eine Auswahl, die es ihnen ermöglicht, ihre programmatischen Strategien auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden. Darüber hinaus fungiert die LDSK-Plattform als Drehscheibe, die zwischen verschiedenen SSPs, Direktgeschäften und automatisierten Einkäufen vermittelt.

Die Instore-Rollouts führte der europaweit tätige Integrator First Impression Audiovisual durch.