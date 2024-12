Während unserer Executive Lounge in Palm Springs schnappte sich invidis-Contentpartner Dave Haynes von Sixteen-Nine die Gäste, um mit ihnen über ihr Digital Signage-Business zu sprechen. Aber vor allem auch darüber, was sie als die großen Digital Signage-Trends sehen und wie sie mit allem umgehen, was die Branche derzeit erschüttert: Wie integrieren sie KI in ihre Dienstleistungen? Wie sehen sie die Nachfrage nach Managed Services? Und wo stehen sie, wenn es um die Integration von Echtzeitdaten und die Integration von Digital Signage in mobile und Web-Erlebnisse geht?

Alle Interviews gibt es jetzt auf dem invidisXworld Youtube-Kanal (auf Englisch). Sehen Sie sich die gesamte Serie hier an oder wählen Sie die einzelnen Episoden über die unten stehenden Links aus:

Mehr Hintergründe zur invidis Executive Lounge in Palm Springs, wie Diskussionen über GenAI und mögliche Zölle aus den USA, finden Sie in diesem Artikel: