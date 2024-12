Dieses Jahr zeigte PPDS auf der ISE seine erste Outdoor-LED und seine erste All-in-One-LED-Wall vor. Die Philips Urban LED 7000 und die Philips Unite LED 5000 Series sollen auch auf der ISE 2025 in Barcelona wieder die Stars auf dem Stand in Halle 3 sein. Was es diesmal Neues an Hardware geben wird, hat der Hersteller von Philips-Displays noch nicht verraten. Versprochen wurden aber bereits Updates für Wave, der Remote-Management-Plattform von PPDS, und für den PPDS Prostore, über den mit Wave kompatible Anwendungen erhältlich sind.

Ein weiterer Schwerpunkt sollen auf energieeffizienten Displays liegen. Dazu zählt PPDS seine E-Paper-Displays, genannt Philips Tableaux, sowie LCD-Displays der Philips Signage 3000 Serie Ecodesign, die rund die Hälfte des Stroms ähnlicher Geräte verbrauchen sollen. Auch die Integration von AI – das große Thema der ISE 2025 – will PPDS nicht auslassen. Außerdem will der Anbieter auf der ISE neue Partnerverträge am Stand unterzeichnen, unter anderem in den Bereichen Sport und Telekommunikation.

Anzeige

Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS, verspricht, dieses Jahr wieder „alle Register zu ziehen“ und etwas besonderes für die Besucher zu schaffen. Am Stand sind Live-Demonstrationen, Networking-Events und ein Entertainment-Programm, inklusive DJ-Sets, geplant. Details will PPDS noch der ISE bekannt geben.

Ron Cottaar, Director of Global Marketing bei PPDS, kündigt an: „Der diesjährige Philips-Stand wird nicht nur ein Ort sein, an dem man unsere neuesten Innovationen und Partnerschaften zur Unterstützung des Geschäfts entdecken und kennenlernen kann, sondern auch ein Ort, an dem unsere Partner, Kunden und Besucher sich entspannen, das Team treffen, Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen und bewährte Verfahren austauschen können. Das ist unser offener Ansatz. Das ist PPDS.“

Die ISE findet 2025 vom 4. bis zum 7. Februar statt. PPDS wird am Stand 3P500 zu finden sein.