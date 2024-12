Korbyt gehört zu den Veteranen der Digital Signage-Branche: Der früher als RMG Networks und Symon bekannte Digital Signage-Anbieter ist seit 1980 in der Branche tätig. In Nordamerika sieht sich das Unternehmen als unangefochtener Marktführer im Retail Banking: 40 Prozent aller großen US-Geschäftsbanken vertrauen auf Korbyt. Das in Dallas ansässige Unternehmen hat zahlreiche Projekte auf dem schnell wachsenden Unternehmensmarkt gewonnen. In Europa zählt die Lufthansa zu den bekannten Kunden von Korbyt.

Neben den Bereichen Retail und Workplace Experience ist Korbyt auch als Visualisierungsspezialist in Contact Centern (Call Centern) gut aufgestellt. Ob LED oder LCD – Digital Signage-Screens visualisieren aktuelle Wartezeiten, Anzahl der Kunden in der Warteschleife, Kundenzufriedenheit und viele weitere KPIs.

Korbyt konzentriert sich auf SaaS

Im Jahr 2023 wurde Korbyt vom amerikanischen Finanzinvestor Clearhaven Partners übernommen, ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Transformation des Unternehmens zu einem führenden Workplace-Experience-(WEX)-Plattformanbieter. Auch wenn der Großteil des Geschäfts in Nordamerika abgewickelt wird, hat Korbyt eine lange internationale Geschichte. Als RMG Networks bediente es einst Kunden auf der ganzen Welt, insbesondere in Europa und im Nahen Osten.

Nach mehreren Managementwechseln und dem Rückzug aus Europa und dem Nahen Osten firmierte das Unternehmen in Korbyt um und stellte CEO Ankur Ahlowalia ein, der sich nun auf die Umwandlung in ein SaaS-Unternehmen und die globale Expansion konzentriert.

Anzeige

Heute laufen alle Korbyt-Endpunkte auf einer modernen SaaS-Plattform. „Wir sind komplett serverlos. Die meisten unserer Kunden laufen in der Service-Cloud“, sagt Ankur Ahlowalia. Er sieht in der modernen Software-Architektur einen Vorteil gegenüber den beiden Marktbegleitern, die noch in großem Umfang auf unbefristete Lizenzen setzen. „Auch wenn wir noch nicht der größte WEX-Anbieter sind, streben wir mittelfristig einen wiederkehrenden Umsatz von 50 Millionen US-Dollar ARR an.“

Apps ergänzen Digital Signage

Eine moderne WEX-Plattform braucht heute mehr als nur Digital Signage. Korbyt hat in diesem Jahr den britischen Arbeitsplatz-App-Spezialisten NFS übernommen. Mit dieser Transaktion hat Korbyt seinen Umsatz mit europäischen Unternehmenskunden verdreifacht.

Doch Korbyt beschränkt sich nicht auf die Kombination von Signage und Apps. „Für die US-Bank JP Morgan Chase haben wir unsere Arbeitsplatzplattform mit ihrem Gebäudemanagementsystem verbunden. Unsere Datenintegration ist einzigartig. So können wir unseren Nutzern ganzheitliche Nutzungsszenarien über den direkten Arbeitsplatz hinaus anbieten.“

Partner-Ökosystem wird immer relevanter

Während Korbyt traditionell Kunden direkt bediente, hat sich der Fokus auf den indirekten Vertrieb über Integratoren wie AVI-SPL, Diversified oder GPA-Mitglieder sowie große Plattformbetreiber wie Zoom verlagert. Der Videokonferenzanbieter bietet Korbyts Plattform für Arbeitsplatzerlebnisse auf Zoom Marketplace an – dem App-Store für Zoom-Kunden.

Mit der Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro ändert sich auch die Nachfrage nach WEX-Lösungen. Seit der Pandemie haben Unternehmen verschiedene Apps von zahllosen Anbietern eingeführt, oft mit wenig oder gar keiner Strategie. Heute werden die Lösungen zunehmend konsolidiert, um Doppelarbeit zu vermeiden und Kosten zu sparen. Und der Lösungsmix ändert sich, da die Tage der Besprechungskabinen gezählt sind. Wegfindung, Tischreservierung, Besprechungsräume – gemeinsam genutzte Ressourcen müssen effizient und in Echtzeit verwaltet werden, sowohl über Apps als auch über Digital Signage-Displays. „Einige Anbieter konzentrieren sich sehr stark auf Apps, wir sehen einen großen Bedarf an plattformunabhängigen Lösungen. Mit Digital Signage und mobilen Apps sind wir gut aufgestellt – eine logische Ergänzung, aber kein Ersatz“, betont der Korbyt-CEO.

Zufriedene Kunden

Doch die beste Softwareplattform ist nichts ohne zufriedene Nutzer. Ankur Ahlowalia setzt auf Serviceleistungen – die Kundenzufriedenheit wird kontinuierlich überwacht. „Korbyt ist führend beim Preis-Leistungs-Verhältnis und beim technischen Support. Denn Größe ist nichts ohne zufriedene Kunden.“ Eine tägliche Verpflichtung für die mehr als 150 Korbyt-Mitarbeiter in Nordamerika und Europa.