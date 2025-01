Die One Tech Group hat ihr Führungsteam verstärkt: Sven Beinlich nimmt seit diesem Jahr die neu geschaffene Position des Director Platform Solutions ein. Er bringt langjährige Erfahrung in der Projektierung und Umsetzung von nationalen und internationalen Rollouts mit – und zwar auf Hardware-Ebene: In seiner vorherigen Position als International Key Account Director bei Displayhersteller PPDS verantwortete er das Großkundengeschäft im Retail- und DooH-Segment. Davor war er unter anderem als Head of Multimedia Productions bei POS Television tätig.

In seiner neuen Rolle soll Sven Beinlich die strategische Weiterentwicklung und Implementierung der Retail- und DooH-Plattform der One Tech Group vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf der ganzheitlichen Beratung und Umsetzung beim Rollout von Netzwerken. Die One Tech Group will damit eine 360-Grad-Umsetzung von Strategie ermöglichen – über Hardware und Software bis hin zur Monetarisierung, sowohl beim Ausbau bestehender als auch bei der Erschließung neuer Netzwerke.

„In einem stark wachsenden Markt für DooH und Instore Retail Media steigen auch die Anforderungen an Hard- und Software-Lösungen kontinuierlich“, erklärt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group. „Mit Sven Beinlich gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unseren holistischen Ansatz optimal ergänzt. Seine Expertise wird uns dabei helfen, Kundenanforderungen ganzheitlich bedienen zu können und in allen Phasen effiziente und skalierbare Lösungen anzubieten.“

„Die One Tech Group hat mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ein überzeugendes Konzept entwickelt, das Kunden erhebliche Kosten- und Wettbewerbsvorteile bietet“, kommentiert Sven Beinlich. „Ich freue mich darauf, die Plattform-Strategie weiterzuentwickeln und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitalen Netze optimal aufzubauen und zu monetarisieren. Besonders überzeugend ist der Ansatz, dass Kunden je nach Bedarf auch nur einzelne Leistungsbausteine nutzen können und wir sie so in jedem Stadium ihres Wachstums optimal begleiten.“