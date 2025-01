In den vergangenen Jahren war der Trend im Automobildesign eindeutig – immer mehr Displays im Cockpit. Klassische Rundinstrumente wurden von digitalen Anzeigen verdrängt. Insbesondere auf der CES haben Automobilhersteller immer größere Displaylandschaften der Öffentlichkeit präsentiert – von Byton (invidis-Bericht) bis Mercedes (invidis-Bericht). Die Cockpit-Geschichte von Rund zu Eckig hat invidis hier in einem Bericht verfolgt.

Nun setzt BMW einen neuen Trend – weniger Displays und mehr Projektion. Auf der CES präsentiert der bayerische Automobilhersteller mit BMW Panoramic Vision das zukünftige Fahr- und Nutzererlebnis. Einzug hält dieses holistische System mit einem modernen stilprägenden Design in alle neuen BMW-Modelle ab Ende 2025.

BMW integriert vier Elemente zu einem neuen Anzeige- und Bediensystem. Aus Digital Signage-Sicht am interessantesten ist BMW Panoramic Vision, ein neu entwickeltes Head-Up-Display-Konzept zur Projektion von Inhalten. Auf einem Schwarzdruck im unteren Bereich der Windschutzscheibe projiziert BMW alle relevanten Fahrzeuginformationen sowie Entertainment-Inhalte. Diese Informationen sind für alle Insassen sichtbar.

Die wichtigsten Fahrinformationen werden direkt in der Sichtachse des Fahrers auf der linken Seite des BMW Panoramic Vision, oberhalb des Lenkrades, projiziert. Die Inhalte in der Mitte und im rechten Bereich kann der Fahrer über den zentralen Touchscreen personalisieren. Die spezifische Integration des BMW Panoramic Vision erzeugt ein räumlich wirkendes Bild bei Fahrer und Insassen. Optional ergänzt wird die Projektion durch ein ebenfalls auf Projektion basiertes 3D Head-Up Display oberhalb des BMW Panoramic Vision.

Auf ein zentrales Display mit Matrix-Backlight-Technologie will BMW nicht verzichten. Hier kann der Nutzer via Touch die Funktionen des Autos steuern. Die Bedienung soll sehr leicht und komfortabel sein, da das Zentral-Display im Free-Cut-Design nah und ergonomisch ideal am Lenkrad positioniert ist. Die ausgewählten Widgets für das BMW Panoramic Vision können über das Zentral-Display mittels Wischbewegung auf das BMW Panoramic Vision übertragen werden. Möglich sind bis zu sechs Widgets, deren Anordnung im BMW Panoramic Vision personalisierbar sind.

Last but not least ist das neue Multifunktionslenkrad Teil des neuen Bedienkonzeptes; BMW setzt dabei auf Shy-Tech, bei dem Funktionen bei Verfügbarkeit durch Illumination der Tasten hervorgehoben werden. Es dient dabei als primäres physisches Bedienelement, dessen Tasten ein aktives haptisches Feedback geben.