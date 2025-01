Das taiwanesische Unternehmen Dynascan fertigt seit 1998 Outdoor-Displaysysteme. Obwohl High-Brightness-LCDs hier nach wie vor die Technologie Nummer 1 ist, setzt Dynascan inzwischen auch auf LED und – seit letztem Jahr – auf E-Paper. Zusammen mit dem ebenfalls taiwanesischen Fertiger E Ink gelang bei dieser Technologie jetzt ein Durchbruch: ein E-Paper-Display in 75 Zoll, dem Standardformat für Digital Signage-Kioske.

Das 75-Zoll-Display mit E Ink Kaleido 3-Technologie ist ein Vollfarbdisplay, das in die Kioske der DK-Serie integriert ist. Es ist das aktuell größte Format, das E Ink als Single-Panel anbietet. Der E-Paper-Produzent hatte es auf dem NRF Angang des Jahres am Stand von Vusion vorgestellt. Dynascan wird es nächste Woche auf der ISE Barcelona präsentieren. E Ink’s CTO Ian French wird mehr zur Technologie auf dem Digital Signage Summit (DSS) ISE am Messe-Mittwoch erzählen.

JM Hung, Vice President of Business Center bei E Ink, erklärt: „Großformatige E-Paper-Displays stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Innovationsreise von E Ink dar. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Dynascan bei der Entwicklung des bahnbrechenden 75-Zoll E Ink Kaleido 3 Outdoor E-Paper Displays.“ Durch die Kombination von lebendiger Vollfarbtechnologie mit extrem niedrigem Stromverbrauch und einem reduzierten CO2-Fußabdruck unterstreicht dieses Produkt unser Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen.“ Gemeinsam ebne man den Weg für intelligente Städte, die von langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen profitieren können.

Dynascan wird auf der ISE auch noch weitere E-Paper-Lösungen präsentieren:

13,3-Zoll Farb-E-Paper-Display mit kabelloser Stromversorgung: Entwickelt als Ersatz für Plakatflächen in Fenstern soll das Display aus recycelten Materialien gebaut sein und über ein flammhemmendes Design, eine Anti-UV-Beschichtung für lange Haltbarkeit sowie eine kabellose Stromversorgung verfügen.

Entwickelt als Ersatz für Plakatflächen in Fenstern soll das Display aus recycelten Materialien gebaut sein und über ein flammhemmendes Design, eine Anti-UV-Beschichtung für lange Haltbarkeit sowie eine kabellose Stromversorgung verfügen. Papiergroße E-Paper-Farbdisplays: Für den Innenbereich entwickelt sind die Displays auf Formate wie A1, A2 und A3 abgestimmt. Sie sollen ebenfalls aus recycelten Materialien bestehen, 131 PPI Auflösung und WiFi-Konnektivität bieten. Einsatzbereiche sind unter anderem Flughäfen, Museen und Menü-Boards.

Alle Produkte zeigt Dynascan am Stand 3C700 auf der ISE.