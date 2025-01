Im Gegensatz zur westlichen Welt stand Asien über Weihnachten nicht still: Wichtige Nachrichten für die Digital Signage-Branche sickerten aus Taiwan ein. Dort plant der iPhone-Hersteller und Sharp-Eigentümer Foxconn eine eigene MicroLED-Produktion aufzubauen, die auch die Digital Signage-Branche beliefern soll. Was Foxconn außerdem mit der neuen Produktion vorhat, lesen Sie in diesem Artikel:

Starre Machtverhältnisse im Retail-Media-Markt

Der große Retail Media-Boom geht auch im neuen Jahr weiter. Eine aktuelle Analyse von E-Marketer zeigt aber, dass Neueinsteiger es schwer haben werden im Markt. Obwohl der Markt stark wächst, vertrauen Werbetreibende ihre Werbe-Budgets am liebsten immer noch den beiden dominierenden Playern Amazon und Walmart an – zumindest in den USA. Doch auch in Deutschland ist der Hype um einiges größer als das tatsächliche Potenzial:

Großes Infrastruktur-Projekt in Madrid

Zum Jahresbeginn veröffentlichte spanische Bahnhofsbetreiber Adif AV eine wichtige Digital Signage-Ausschreibung: Der Bahnhof Chamartín-Clara Campoamor soll mit mehreren hunderten Displays aufgerüstet werden. 7 Millionen Euro ist der ausgeschriebene Vertrag wert:

Dubai-Silvestershow übertrifft alles

Dieses Silvester erleuchtete die weltgrößte Außen-LED erstmals nach ihrem großen Upgrade. Auf dem Burj Khalifa ergänzte eine beeindruckende Fassadenshow, die das neue RGBW-Beleuchtungssystem nutzt, das gigantische Feuerwerk. Anschauen lohnt sich:

Große DBCI-Umfrage ist gestartet

Wir haben unsere große DBCI-Umfrage für das Jahr 2024 gestartet und rufen alle Digital Signage-Unternehmen zum Mitmachen auf. Wer sich dafür drei Minuten Zeit nimmt, bekommt diesmal eine Exklusiv-Auswertung mit unseren Branchenanalysen 2024/25:

Start-up für AI-Contentproduktion auf der CES

Die CES 2025 in Las Vegas steht vor der Tür. Wie immer blickt auch die ProAV-Branche gespannt auf die Consumer-Tech-Neuerungen, die hier gezeigt werden. Denn die setzen auch die Trends für den professionellen Markt. LG wird beispielsweise den Projektor PF600U zeigen, der in eine Stehlampe integriert ist. Samsung wiederum stellt im Rahmen des C-Lab-Programms das Start-up 10km.ai vor, eine GenAI-Videoproduktionsplattform für Digital Signage: