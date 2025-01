Stratacache, die Mutter von Scala und PRN, entwickelte unter der Tochtermarke Walkbase eine neue Sensortechnologie, die eine Alternative zu Kamerasensoren für Retail-Media-Netzwerke darstellen soll. Obwohl diese meist gar keine personenbezogenen Daten erfassen können, werden sie von Verbrauchern oft kritisch betrachtet, was wiederum einer breiteren Einführung im Weg steht. Die neuen Walkbase-Sensoren hingegen verzichten auf die Kameralinse und messen das Kundenverhalten mit elektromagnetischen Wellen.

Demnach erfassen die Sensoren auch keine demographischen Daten wie Alter oder Geschlecht, sondern beschränken sich auf Standort-, Weg- und Verweildauerdaten. Dafür decken sie laut Walkbase einen größeren Bereich als herkömmliche Instore-Tracking-Tools ab. Sie lassen sich direkt an Mediaplayer anschließen und so in Retail-Media-Screens integrieren.

Nach Angaben von Stratacache testete man die Sensoren bereits mit einem großen US-Lebensmittelhändler und zeigte sie auf dem NRF 2025 in New York erstmals der Öffentlichkeit. „Für Retailer, die das Kundenverhalten in ihren Stores verfolgen wollen, ohne das Risiko, dass unautorisierte Daten gesammelt werden, ist die Millimeterwellenlösung unverzichtbar“, sagt Kevin Carbone, CEO von PRN, der Retail-Media-Tochter von Stratacache.

Laut Kevin Carbone ist es das erste Mal, dass die Millimeterwellen-Technologie im Retail Einsatz findet. Gerade für die Analyse von Instore-Marketing-Aktivitäten biete sie aber großes Potenzial. Walkbase soll somit das Retail-Media-Ökosystem von Stratacache rund um das CMS Scala und die Integrations-Services von PRN ergänzen.