Ein E-Paper-Screen erreicht erstmals die nötige Bildwiederholrate für Bewegtbilder: Der chinesische Anbieter Dasung kündigte seinen ersten E-Ink-basierten Monitor mit 60 Hertz an, wie das chinesische Magazin Sina berichtet. Mit diesem Wert würde der „Paperlike 103“ an langsamere LCD-Panels herankommen und könnte theoretisch Videos flüssig abspielen – eine große Errungenschaft für eine Technologie, die bisher nur statische Inhalte wiedergeben konnte.

Zu kaufen gab es bei Dasung bisher schon einen farbigen E-Ink-Monitor mit 33 Hertz. Das Upgrade zu 60 Hertz konnte der Hersteller jedoch nur mit einem Graustufen-Panel vornehmen. Ein weiteres Problem könnte laut IT-Portal Golem noch die Pixelreaktionszeit darstellen, die im Vergleich zu LCDs deutlich langsamer ist und somit Schlieren sichtbar macht.

Ansonsten kommt der Monitor bei einer Bilddiagonale von 10,3 Zoll im 4:3-Format auf eine Auflösung von 1.874 x 1.404 Pixel. Außerdem verfügt das Panel über einen kapazitiven Touchscreen sowie physische Tasten am Displayrand. Wie alle E-Ink-Panels ist es reflektierend, benötigt somit kein Backlight und ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. In der Dunkelheit aktiviert sich ein kleines Frontlight, um die Leserlichkeit zu unterstützen.

Zunächst soll der Paperlike 103 exklusiv auf dem chinesischen Markt für umgerechnet rund 265 Euro erhältlich sein.

E-Paper-Displays auch in neuen Größendimensionen

Das Bewegtbild-Panel ist nicht die einzige E-Paper-Innovation, die diesen Monat Schlagzeilen macht: E Ink stellte vor wenigen Wochen erstmals ein farbiges E-Paper-Display in 75 Zoll vor. Anbieter wie Dynascan wollen eigene Digital Signage-Displays mit diesem Panel bereits in weniger als zwei Wochen auf der ISE in Barcelona zeigen.

Noch vor einem Jahr war die 42-Zoll-Variante das größte E-Paper-Display, das auf der ISE zu sehen war. Auch von Bewegtbild war noch keine Rede. Wie eine solch rasante Entwicklung gelang, wird Ian French, CTO bei E Ink, auf dem E-Paper-Panel der DSS ISE erzählen, das Florian Rotberg von invidis moderieren wird.