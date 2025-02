Seit fast neun Jahren ist Ocean Outdoor exklusiv für die Vermarktung eines der bekanntesten DooH-Screens zuständig. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird der Außenwerber bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein die Inhalte der Werbefläche verwalten. Außerdem wird der er mit Eigentümer Landsec zusammenarbeiten, um „The Venue“ zu entwickeln – den LED-befüllten Event-Raum unter dem Piccadilly-Lights-Gebäude, der zunächst als „Below the Lights“ eröffnet wurde.

Piccadilly Lights ist wahrscheinlich das ikonischste DooH-Asset in Europa, das von den renommiertesten Marken der Welt gebucht wird. Die Dauerwerber Coca-Cola und Samsung sowie Hunderte von anderen Marken gehören zu regelmäßigen Kampagnenkäufern – seit der Standort im Oktober 2017 als ein einziger 783,5 Quadratmeter großer Screen relauncht wurde. Die berühmte DooH-Fläche, die auch mit der sogenannten Deepscreen-Technologie arbeitet, bezeichnet wird, führt auch die globale Sichtbarkeit für 3D-Kampagnen an.

Als eine der meistbesuchten, fotografierten und geteilten DooH-Destinationen der Welt verleiht Piccadilly Lights seinen Kampagnen weltweite Medienaufmerksamkeit und vor allem Resonanz in den sozialen Medien. Ausgewählte Kampagnen für globale Mode- und Unterhaltungsmarken haben mehr als 18 Millionen organische Aufrufe auf Instagram & Co. erzielt.

Ocean Outdoor seit 2016

Ocean erhielt den ersten Auftrag für die Piccadilly Lights im Juli 2016 als Teil eines Meilenstein-Upgrades und arbeitete mit Landsec zusammen, um das historische Londoner Wahrzeichen wiederzubeleben und dabei auf sein langjähriges Erbe als erstklassiges Outdoor-Ziel aufzubauen.

Zu den jüngsten Kampagnen gehört eine interaktive 3D-Animation, die Teil der AI-Kampagne „Create Real Magic“ von Coca-Cola ist. Die Zuschauer konnten mit der Animation interagieren, indem sie einen QR-Code scannten, der es ihnen ermöglichte, mit einem AI-Weihnachtsmann in Kontakt zu treten, um Schneekugeln zu kreieren, die sie mit anderen teilen konnten, basierend auf ihren liebsten Festtagserinnerungen.

Die Worth It Experience von L’Oreal Paris verwandelte Piccadilly in eine fünftägige Beauty-Destination. Die Veranstaltung kombinierte einen 10-stündigen Tiktok-Shop und eine Pariser Modenschau, die live auf Piccadilly Lights gestreamt wurden, mit Vorträgen und Meisterkursen mit prominenten Stylisten, einer Haarstyling-Bar, einer Make-up-Bar und einem Café im Pariser Stil, das von The Venue veranstaltet wurde. Die Veranstaltung zog Tausende an, wurde in den sozialen Medien millionenfach aufgerufen und bescherte L’Oreal Paris in der Piccadilly-Filiale von Boots die beste Verkaufswoche aller Zeiten.