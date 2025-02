Concept International kommt mit Kassentechnologie des Hardware-Partners Sunmi und des Software-Partners Speedy auf die Eurocis 2025. Der Value-Added-Distributor zeigt vom Handheld-System und der Tablet-Lösung über die vollwertige Tischkasse bis hin zur Kasse mit integrierter Präzisionswaage die volle Bandbreite smarter Kassen. Mit dabei sind unter anderem die Produkte Sunmi S2, V3 Mix, D3 Pro, T2s und L2s Pro.

S2, V3 und D3 Pro

Die Sunmi S2 ist eine klassische Standkasse und läuft, wie alle Sunmi-Kassen, unter Android. Highlight ist die integrierte Präzisionswaage. Im Inneren der Kasse läuft ein Qualcomm Snapdragon Acht-Kern-Prozessor. Dabei ist die Kasse in drei Display-Varianten erhältlich: mit einem Full-HD-Arbeits-Display, mit zwei Full-HD-Displays, eins auf Kunden- und eins auf Arbeitsseite, sowie mit einem Full-HD-Arbeits-Display und einem kleineren HD-Display auf Kundenseite. Alle Bildschirme sind kapazitiv multitouchfähig. Die Konnektivität erfolgt wahlweise per LAN, Wifi oder LTE/SIM-Karte.

Die Sunmi V3 Mix ist mit 10-Zoll-Display und integriertem Standard-Bondrucker leicht genug für ein Mobilgerät und groß genug für eine vollwertige Desktop-Kasse. Sie kann mobil Bestellungen entgegennehmen, scannen, Belege drucken, und sie versteht NFC-basierte Soft-POS-Zahlungen. Sie dient als Infoterminal der Verkaufsförderung direkt beim Kunden oder kann als Selfservice-Kasse an die Wand montiert werden. Mit Barcodescannern sind auch Lager- und Inventarmanagement möglich.

Die D3 Pro vereint ein ansprechendes Design in einem schlanken Aluminiumgehäuse mit einer Reihe von Features. Das Chassis der D3 ist nicht, wie bei Sunmi sonst üblich, aus Kunststoff, sondern aus Flugzeug-Aluminium gefertigt. Die Kasse steht auf einem bewusst stromlinienförmig gehaltenen Fuß, der nicht nur zur edlen Optik passt, sondern auch ein aufgeräumtes Kabelmanagement bietet. Der Fingerprint-Unlock spart gerade bei Hochbetrieb Zeit und Nerven: Das Personal loggt sich via Fingerabdruck an der Kasse ein. Über Pins lässt sich ein 10-Zoll-HD-Kundendisplay anstecken, das für den bargeldlosen Bezahlvorgang ein Feld zur NFC nahezu unsichtbar integriert hat. Die Sunmi D3 pro hat zwei verschiedene, serielle Anschlüsse für die Kassenlade, eine LAN-Verbindung und vier USB-Anschlüsse.

T2S, L2S und Speedy-Software

Die Sunmi T2S ist eine 15,6-Zoll-Desktop-Kasse mit integriertem Drucker und NFC-Leser sowie optionalem Kundendisplay. Mit Android 9.0 und dem integrierten Bondrucker erlaubt sie schnelles und intuitives Arbeiten, auch wenn es hektisch zugeht. Als Display dient ein kapazitiver Widescreen mit schlankem Rahmen, der Mehrfingergesten unterstützt. Die Darstellung in Full-HD erlaubt auch kleinteilige Darstellungen. Das freut etwa das Servicepersonal, das mit übersichtlichen Tischbuchungen arbeiten kann.

Die Sunmi L2S pro ist eine nach IP65-Standard zertifizierte Handheld-Kasse in Smartphone-Optik für den Einsatz als mobiles Orderterminal im Handel, der Gastronomie, im mobilen Ticketing sowie als Order-Picking-Terminal in der Logistik. Das Gerät verfügt über ein 5,5-Zoll-Display, einen Barcode-Scanner von Zebra, NFC und UHF-RFID-Tag-Erfassung, kombiniert mit Doppel-SIM für Überall-Empfang.

Auf den Sunmi-Geräten laufen, passend zur jeweiligen Zielbranche, Software-Oberflächen für die Gastronomie, Friseur-Salons, Eisdielen oder Bäckereien vom Software-Partner Kasse Speedy.

Concept International stellt auf der Eurocis auf Stand F81 in Halle 10 aus.