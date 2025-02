Umdasch The Store Makers wird mit einem Stand auf der Eurocis 2025 vertreten sein, um seine Lösungen zu den Themen Kassenzone und Digital Retail vorzustellen – gemeinsam mit der Umdasch-Tochter Shopreme, einem Anbieter von Self-Checkout-Lösungen. Im Mittelpunkt soll dabei eine realitätsnahe Customer Journey stehen, die am Messestand simuliert wird.

Dabei spielen digitale Touchpoints eine wichtige Rolle. Hierzu stellt Umdasch seiner Dealer App sowie die 2024 erneuerte Umdasch Experience Platform. Diese ermöglicht ein Management aller digitalen Touchpoints, von Digital Signage über ESL und IoT-Devices.

Digitale Stelen ebenfalls dabei

Außerdem zeigt Umdasch seine digitalen Stelen, die unter anderem im Automobilhandel und in Lifestyle-Branchen eingesetzt werden. Die Stele verbindet laut dem Unternehmen modernes Design und interaktive Funktionalität.

Dabei darf man sich auch auf den Messestand von Umdasch freuen, der in seine Messeauftritte seine gesamte Ladenbau-Kompetenz einfließen lässt. Auf der Eurocis findet man Umdasch The Store Makers in Halle 10, Stand D66.