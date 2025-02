Auf der ISE stellte PPDS neben vielen anderen Highlights eine neue Serie an interaktiven Multitouch-Displays für geneigte Kiosk-Anwendungen vor: Die Philips Interactive 3000 Serie ist ein Update der Philips T-Line Kiosk-Displays und für den professionellen 24/7-Gebrauch konzipiert.

Die Android-SoC-Displays gibt es in den Größen 24, 32, 43 und 55 Zoll; die 24- und 32-Zoll-Modelle bieten eine Helligkeit von bis zu 350 Candela pro Quadratmeter, während die größeren 43- und 55-Zoll-Modelle bis zu 450 Candela pro Quadratmeter erreichen. Alle Modelle verfügen über eine automatische Hintergrundbeleuchtungssteuerung, die die Helligkeit an die Lichtverhältnisse anpasst.

Kiosk Mode für Sicherheit

PPDS sieht die Screens unter anderem im Einzelhandel, bei Transportation sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Einsatz. Sie verfügen unter anderem über eine „Kiosk Mode“-Funktion, die jede unbefugte Fernsteuerung, Verwaltung oder Manipulation verhindert. Auch eine Failover-Technologie ist installiert, um einen schwarzen Bildschirm zu vermeiden.

Jedes Modell der Serie ist zudem mit einem randlosen PCAP-Touchscreen ausgestattet und zusätzlich mit einer Antireflexions- und Anti-Fingerprint-Beschichtung versehen.

Mit Wave kompatibel

Als Teil der wachsenden Android-SoC-Familie von PPDS sind die 3000-Displays mit einem Android 13-SoC ausgestattet. Mit 4 Gigabyte RAM und 32 Gigabyte ROM als Standard ist kein externer Mediaplayer erforderlich, da die Inhalte direkt auf das Display hochgeladen und angezeigt werden können.

Die 3000-Serie ist zudem kompatibel mit der Philips Wave Platform, die umfangreiche Möglichkeiten zur Fernüberwachung, -wartung und -verwaltung bietet. Unter anderem können automatische Firmware- und Software-Updates installiert werden.

Die Philips Interactive 3000 Series ist ab sofort weltweit erhältlich. Unter anderem werden sie für Vorführungen in den PPDS Studio Showrooms in der EMEA-Region, in Nordamerika und in Indien zur Verfügung stehen.