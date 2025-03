International DooH Wildstone kauft Flächen in Australien

Der internationale OoH-Investor Wildstone treibt seine Expansion voran. Nach einem Deal mit Spaniens Vermarkter Alpha Publicidad Exterior wird Wildstone nun auch zu einem der größten Eigentümer von Außenwerbung im australischen Bundesstaat Victoria. Das Unternehmen kauft das gesamte Portfolio regionaler Plakatflächen von Anbieter Total Outdoor Media. Diese umfassen 38 analoge und 14 digitale Standorte, unter anderem in Ballarat, Bendigo, Geelong, Shepparton und Wangaratta.

Dies stellt die erste Portfolio-Akquisition von Wildstone in Australien dar. Im Oktober hatte es bereits einen Sale-and-Leaseback-Vertrag zur Finanzierung von zwei neuen digitalen Standorten für die Alliance Outdoor Media Group abgeschlossen.

„Wir sind begeistert, unsere erste Akquisition auf dem australischen Markt abgeschlossen zu haben und freuen uns besonders, dass wir uns ein so starkes regionales Portfolio gesichert haben. Durch diesen Deal ermöglichen wir es regionalen Zentren, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, da wir wissen, dass das regionale Publikum ein wachsender und entscheidender Teil vieler Außenwerbekampagnen ist“, sagt Noel Cook, Managing Director von Wildstone Australia.

Ged Hart, Managing Director von Total Outdoor Media, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Wildstone Australia und sind unglaublich stolz auf die erstklassigen regionalen Assets, die Total Outdoor Mediain Victoria aufgebaut hat. Die starke Nachfrage der Werbetreibenden unterstreicht die wachsende Bedeutung regionaler Out-of-Home-Medien. Wir sind zuversichtlich, dass mit der Vision und der Expertise von Wildstone diese Seiten weiterhin florieren und noch größere Möglichkeiten für Werbetreibende in wichtigen regionalen Märkten eröffnen werden.“

Diese Akquisition ist laut Noel Cook erst der Anfang in Australien. Wildstone werde weiter nach Portfolios in regionalen Gebieten suchen, sei aber auch sehr offen für Standorte in Großstädten.