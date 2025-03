Seit 50 Jahren zählt Israel zu den weltweit wichtigsten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Hier wurden die ersten WiFi Chips entwickelt, Intel Core CPUs entwickelt und hier betreibt Intel ein wichtiges AI-Entwicklungszentrum.

Mehr als 10.000 Experten arbeiten für Intel in Israel – in Haifa (Entwicklungszentrum für Prozessoren und AI), in Tel Avia (Entwicklungszentrum für Kommunikations- und AI-Lösungen), in Jerusalem (Entwicklungszentrum für Kommunikation, Software und Cybersicherheit. Globales Entwicklungszentrum für autonome Autos (Mobileye) und in Kiryat Gat steht Intels modernste Fertigungsanlage.

Auch Apple, Google und Microsoft haben jeweils einige Tausend Entwickler an Standorten verteilt über Israel. Doch keiner der großen IT-Unternehmen ist so optisch präsent wie Intel. Insbesondere am Rande von Tel Aviv wo Intels Smart Building mit einer riesigen 3D LED-DooH auf sich Aufmerksam macht.

Um israelische Talente anzulocken, hat Intel in seinem neuen Entwicklungszentrum in Petah Tikva, einem Vorort von Tel Aviv, den Einsatz erhöht. Das Gebäude ist mit umweltfreundlichen Systemen, einem intelligenten Fitnessstudio und einem Massagesalon ausgestattet und verfügt außerdem über 14.000 Sensoren, die Bewegung, Licht und Luft überwachen, um sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen.

Von außen dominiert die zweitgrößte Outdoor-LED voin n Israel. Die 309m² große Absen LED wurde installiert, um Mitarbeiter sowie internationale Kunden und Partner zu begrüßen. Der Screen zeigt Video-Content – zumeist mit 3D-Effekten. Während der Hauptverkehrszeiten informiert Intel Mitarbeiter und allgemeine Verkehrsteilnehmer mit aktuellen Verkehrsinformationen – im staugeplagten Israel relevante Informationen.

