Wer dachte, das Stadion in der Zukunftsstadt Neom The Line sei das ehrgeizigste Projekt für die Männer-Fußball-WM 2034, der hat die Saudis unterschätzt. Die Pläne für das Stadion in 350 Metern Höhe bekommen Konkurrenz von neu veröffentlichten Renderings des Roshn Stadium, das südwestlich von Riyad entstehen soll. Die zeigen einen Kristall-förmigen Giganten mit 46.000 Sitzplätzen, dessen kantige, LED-besetzte Dachstruktur hoch in den Himmel ragt.

Neuer Freizeit-Hub rund um das Stadion

Außer dieser Diamant-ähnlichen Struktur, die mit den integrierten LED wahrscheinlich in verschiedenen Farben aufleuchten wird, ist noch nicht viel zur digitalen Ausstattung des neuen Stadions bekannt. Wie die meisten der elf neuen Sportarenen, die Saudi Arabien für die Fifa-WM neu bauen lässt, soll auch das Roshn Stadium ein Freizeit-Hub werden. Rundherum will man den Besuchern eine Entertainment- und Shopping-Landschaft bauen, durchdrungen von Grünflächen mitten in der Wüste.

Über das Projekt hat zuerst auf englischer Sprache invidis-Contentpartner Sixteen-Nine berichtet.

Finanziert wird das Stadion hauptsächlich vom Saudi Public Investment Fund; Namenssponsor ist die saudische Immobilienentwicklungsgesellschaft Roshn benannt, die das Stadion nach dem Bau und der Eröffnung als Besitzer auch betreiben wird. Der Bau soll 2029 beginnen und zwei Jahre vor dem großen Fußballturnier abgeschlossen sein.

