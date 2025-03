Swiss Out of Home Awards 2025 Die Einreichung beginnt

Für den Swiss Out of Home Award 2025 hat die Einreichungsphase begonnen: Kreative Kampagnenschöpfer aus der Schweiz und Liechtenstein können sich ab sofort mit vergangenen OoH-Arbeiten bewerben. Dabei werden sowohl digitale als auch analoge Kampagnen gewertet. Die Sieger der Einzelkategorien bekommen am 4. September 2025 auf dem Branchenevent „Woohw!“eine der Trophäen in Gold, Silber und Bronze. Der Hauptgewinn ist die Auszeichung „Campaign of the Year“.

Die Award-Verleihung beim „Woohw!“ wird begleitet von einer Konferenz, einer Bühnenshow und einer Dinner-Party. Das Event findet wie vergangenes Jahr in der Stage One Event & Convention Hall in Zürich statt. Vorher stellt eine Fachjury mit 14 Mediapersönlichkeiten eine Shortlist aus den besten Einreichungen zusammen. Alle nominierten Kampagnen erhalten ein Diplom.

Die Einreichung ist bis 31. Mai 2025 online unter www.woohw.ch möglich. Die Shortlist wird am 10. Juni verkündet.