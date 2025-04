Die Einreichfrist für die DCC, die DooH Creative Challenge 2025 wird verlängert. Agenturen, Unternehmen, Vermarkter und Young Talents haben nun bis zum 2. Mai 2025 Zeit, um ihre Projekte einzureichen.

Der Wettbewerb feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und wartet mit spannenden Neuerungen auf: Neben einer zusätzlichen Kategorie „Best of DooH Content“ und einer erweiterten Jury wurden auch die Preisgelder in der Nachwuchskategorie „DCC Youngstars“ deutlich erhöht: Der Hauptgewinn umfasst die bundesweite Ausstrahlung der Gewinnerkampagne mit einer Reichweite von 1 Milliarde Kontakten (Brutto-Mediawert: rund 9 Millionen Euro) sowie ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro in bar, die von Executive Channel Deutschland gestiftet werden. Auch die von TV-Wartezimmer zur Verfügung gestellten Geldpreise für die Zweit- und Drittplatzierten wurden auf 2.000 Euro sowie 1.000 Euro aufgestockt.

Weitere Details zu den Kategorien finden Sie auf invidis und der DCC-Website.

Folgende Experten aus Agenturen, Kunden und Vermarktern werden bei der DCC 2025 als Jury prüfen: Eva Adelsgruber (G&a Management Partner), Jicky von Bechtolsheim (Walldecaux), Jo Marie Farwick (Überground), Alexander Fürthner (Weischer JVB), Frank Goldberg (IDOOH), Christian Hahn (Deutsche Telekom), Matthias Harbeck (Saint Elmo‘s), Christian Helbig (Cittadino), Dimitri Herber (Warsteiner), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Hartwig Keuntje (Philipp und Keuntje), Thomas Knüwer (Accenture Song), Thomas Koch (The DooH Consultancy), Sarah von Mitzlaff (Nestlé), Andreas Orth (MC R&D), Nadja Parpart (Jobrad), Ineke Paulsen (Meta), Julika Podracki (Rügenwalder), Christian Raveaux (Rewe), Gunnar Ritzmann (ECN), Marjorieth Sanmartin (Philipp und Keuntje), Betty Schimmelpfennig (Hochschule RheinMain/Elastique), Rolf Schröter (W&V), Christian-Georg Siebke (TV-Wartezimmer), Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule/Open Here), Carina Specht (Bahlsen), Alexander Stotz (Ströer), Tim Stübane (The Goodwins), Kai-Marcus Thäsler (FAW), Holger Walsch (Planus), Frank Youssoffi (Retailfellas) und Claudia Zayer (Eisbach Media).