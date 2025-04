Las Vegas "The Wizard of Oz" kommt in die Sphere

Die Betreiber der Sphere in Las Vegas haben angekündigt, dass noch dieses Jahr eine neue immersive Show starten wird- und zwar der Filmklassiker „The Wizard of Oz“, der derzeit von den Sphere Studios produziert wird. Die erste Show ist für den 28. August 2025 geplant.

Dabei wird der Originalfilm von 1939 gezeigt, der in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery, Google und Magnopus auf das Sphere-Erlebnis zugeschnitten wird.

Zum kreativen Team hinter The Wizard of Oz at Sphere gehören die Oscar- und Emmy-nominierte Produzentin Jane Rosenthal (The Irishman), der Oscar-prämierte Spezialist für visuelle Effekte Ben Grossmann (Hugo), die Oscar-prämierte Cutterin Jennifer Lame (Oppenheimer) und Creative Director Zack Winokur (Little Island).

Show über Extremsport

Zudem hat die Sphere eine weitere Show-Produktion angekündigt: „From the Edge“. Der Film unter der Regie von Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin – die für den Dokumentarfilm „Free Solo“ einen Oscar gewannen – führt die Zuschauer und die Welt des Extremsports, mit Top-Athleten wie der Freitaucherin Alenka Artnik, dem Skifahrer Markus Eder, dem Kletterer Alex Honnold, der Base-Jumperin Katie Hansen Lajeunesse und dem Surfer Kai Lenny.

Alle fünf Athleten werden mit Big Sky gefilmt, dem firmeneigenen Kamerasystem von Sphere Entertainment. Die Dreharbeiten finden an Orten in Jordanien, Dubai, der Schweiz, den Bahamas, Austin, Las Vegas und Maui statt. „From The Edge“ wird von Elizabeth Vasarhelyi und Jimmy Chin sowie ihrer Firma Little Monster Films zusammen mit Evan Hayes und Callum Greene produziert. Executive Producers sind Anna Barnes und Nick Martini.

Mehr Shows für die Las Vegas Sphere

Jim Dolan, Executive Chairman und CEO von Sphere Entertainment, sagte: „Unser Ziel für The Sphere Experience ist ein vielfältiges Programm, das die Stärke von Sphere als Erlebnismedium nutzt. The Wizard of Oz at Sphere und From The Edge werden diese Vision auf unterschiedliche Weise vorantreiben.“

Neben den Live-Konzerten wächst damit die Anzahl an Film-Experiences, die speziell für die Sphere produziert wurden – hier geht es zu den aktuell laufenden Shows in der Sphere. Darunter sind zum Beispiel auch „Postcard from Earth“ und der U2-Konzertfilm.