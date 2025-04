Rossmann öffnet die erste Filialen mit einem neuen – für die Drogeriekette bisher untypischen – Ladendesign. Der neue Rossmann in Wennebostel ist vor allem deutlich bunter als man es gewohnt ist: Jedes der Hauptsortimente bekommt eine eigene Farbe und ist durch einen Rahmen abgesetzt. Das soll eine emotionalere Atmosphäre schaffen und den Kunden bessere Orientierung bieten.

Abgesehen von dem optischen Makeover führt Rossmann mit dem neuen Design aber erstmals auch eine Click-and-Collect-Station ein, an der Kunden ihre im Onlineshop bestellte Waren abholen können. In der Filiale in Wennebostel integrierte man außerdem drei Self-Checkout-Kassen.

„Mit dem neuen Rossmann-Ladendesign beschreiten wir optisch neue Wege. Keine Revolution, sondern eine Evolution – ich sehe hier viel Licht und Farbe. Die Atmosphäre, heißt mich willkommen und ich hoffe, dass viele unserer Kunden das ebenfalls wahrnehmen“, sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Rossmann-Geschäftsführung.

Die neu gestaltete Filiale in Wennebostel, die nahe der Rossmann-Zentrale in Burgwedel liegt, bietet auf rund 700 Quadratmetern ein Sortiment mit mehr als 18.500 Artikeln. Ab August dieses Jahres will Rossmann das neue Ladenbild für alle Neueröffnungen und Umbauten ausrollen – in den nächsten fünf Jahren soll es in mindestens der Hälfte aller Filialen umgesetzt werden.