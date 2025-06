Der 1. FC Union Berlin bringt etwas ganz Eigenes in die Deutsche Bundesliga. Die „Eisernen“ stehen für Leidenschaft und gelebte Fankultur. Das fängt schon bei Namensgebungen an. Die Fanshops werden „Zeughaus“ genannt, eigentlich ein historischer Begriff für ein Waffenlager.

Damit sich die Fans, die sich dort ausrüsten wollen, auch wohlfühlen, wurde das neu eröffnete Zeughaus im Berliner Einkaufs- und Freizeitcenter Alexa mit der Union-DNA versehen. Verantwortlich für das Storekonzept und die digitale Erlebniswelt war Umdasch The Store Makers. Das Ziel: Storedesign und Storytelling sollen sich zu einem ganzheitlichen Fanerlebnis auf 260 Quadratmetern verdichten.

Fan-Identität von Beginn an

Das fängt beim Betreten des Stores an: Der Eingangsbereich mit seinem sandfarbenen Klinker – eine Hommage an die Fassade der Alten Försterei, dem Union-Stadion – sowie der Berliner Torbogen, bekannt aus den S-Bahnhöfen der Stadt, sollen den ersten emotionalen Ankerpunkt setzen.

Der Store ist klar gegliedert: Im vorderen Performance-Bereich stehen die aktuellen Trikot-Kollektionen im Zentrum. Über ihnen: aufgesprühte Fankunst an der Decke. Die „Zeugausgabe“ – der Kassenbereich – markiert den Übergang zum hinteren Teil des Stores.

Hier dominieren industrielle Elemente mit Metalloberflächen in Rostoptik – inspiriert von den Werkhallen und der Industrietradition in Berlin-Köpenick. Ein verspiegelter „Eisern“-Schriftzug an der Decke rückt die Fan-Identität nochmals ins Zentrum. Neben der atmosphärischen Gestaltung war es vor allem das Ziel, die Union-DNA auch digital erlebbar zu machen.

Konzept für digitale Touchpoints

Neben der atmosphärischen Gestaltung war es vor allem das Ziel, die Union-DNA auch digital erlebbar zu machen. Ein Highlight im Eingangsbereich ist ein LED-Podest, das Spielszenen, Fanchoreographien, animierte Vereinsgrafiken und mehr abspielt. Entlang der Produktzonen setzen Video-Rails zusätzliche visuelle Reize.

Ein zentrales Element ist die digitale Flockstation, die „Trikotschmiede“: Hier können Fans ihr Trikot individuell beflocken lassen. Über einen Touchscreen im vorderen Store-Bereich geben sie Namen und Nummer ein und verfolgen den personalisierten Look in Echtzeit auf dem Screen. Eine Photobooth im Stil der Berliner Kult-Fotoboxen erstellt Erinnerungsstücke – analog für das Wohnzimmer und digital für Social Media.

Abgerundet wird das Digitalkonzept durch einen Merchandise-Konfigurator, mit dem sich Souvenirs wie Keyrings, Notizbücher, Kaffeebecher oder Untersetzer gestalten lassen. Ein bisschen Kommerz darf bei geballter Fankultur nicht fehlen.