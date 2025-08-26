Digital-out-of-Home rückt auf der Dmexco 2025 in Köln auf zwei Stages in den Fokus – unter anderem auf der "DooH World" mit rund 30 Vorträgen und Networking über beide Messetage.

Am 17. und 18. September 2025 findet in Köln die Dmexco statt, eine der zentralen Messen für Digital-Marketing in Europa. Digital-out-of-Home wird dieses Jahr mit einem erweiterten Programm in Halle 8 vertreten sein – inklusive zweier Bühnen- und Networkingformate unter dem Dach des IDOOH.

Gleich am 17. September geht es mit dem von Ströer und Wall organisierten „DooH Summit“ los. Parallel dazu hält das IDOOH auf einer anderen Bühne die „DooH World“ ab. In diesem Segment finden über beide Messetage mehr als 30 Vorträge und Panel-Diskussionen statt.

Von Programmatic bis AI

Schwerpunkte sind die Themen Programmatic, Retail, kreative Ansätze im Einsatz digitaler Screens, die Rolle von DooH im Omnichannel-Marketing sowie der Einfluss von AI auf Kreation und Mediaplanung. Aber auch Brand Safety, kontextuelles Zielgruppen-Targeting, Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte im Bereich Green Media werden zur Sprache kommen.

Neben den inhaltlichen Formaten gehören zur DooH World auch zwei Networking-Bereiche auf insgesamt 700 Quadratmetern und eine Outdoor-Zone.

Die „DooH World“ wird von mehreren Unternehmen aus der Branche getragen, darunter Advision, Airtango, Cittadino, ECN, Framen, Hygh, Inovisco, ISM, It Works, Laya, Perion, Projektunion, Rechargy, Retailfellas, Rewe, Schwarz Media, Seatback, Splicky, TV-Wartezimmer, Viewento, Vistar Media, Weischer JVB und Wildstone.