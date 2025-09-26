Los Angeles wird bald ein neues digitales Wahrzeichen haben. Der Außenwerber Big Outdoor hat die Ausschreibung gewonnen, einen der prominentesten Werbeplätze in der Innenstadt von LA zu einem der größten und modernsten digitalen Displays der Region umzugestalten – dem Circa Digital Spectacular.

Das Circa-Projekt soll Anfang 2026 starten und die Fassade der beiden Circa-Wohnhochhäuser in eine 1.800 Quadratmeter große digitale Leinwand verwandeln. Das Design integriert den Screen in die geschwungene Architektur des Gebäudes und bietet Werbekunden eine beeindruckende Präsenz im gesamten South Park-Viertel, nur wenige Schritte von der Crypto.com Arena und LA Live entfernt. Natürlich sind auch spektakuläre Forced-Perspective-Kampagnen geplant.

Drei Teile vereint

Schon jetzt ist am Circa-Gebäude ein ikonischer Screen angebracht – dieser ist ebenfalls beeindruckend, aber noch dreiteilig. Der Circa Digital Spectacular soll das jetzt zu einer zusammenhängenden Fläche vereinen.

Der Zeitpunkt der Installation ist kein Zufall. Da Los Angeles Gastgeber der Fifa-Weltmeisterschaft 2026, des Super Bowl 2027 und der Olympischen Sommerspiele 2028 sein wird, wird die Innenstadt von LA zu einer globalen Bühne. Bill Tagliaferri, Präsident von Big Outdoor, sagt, Circa werde „die wirkungsvollste DooH-Anzeige in der Region sein, perfekt positioniert, um die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen“.

Für Big Outdoor ist Circa ein Meilensteinprojekt in seinem Netzwerk in Los Angeles – das Unternehmen hat bereits mit großformatigen digitalen Displays auf dem Sunset Strip und in Santa Monica Fuß gefasst.

In die Gebäude integriert

Was Circa und den angrenzenden Schwesterbildschirm Moxy besonders bemerkenswert macht, ist die Art und Weise, wie das Display in die Architektur der Türme integriert ist. Anstelle einer aufgeschraubten Werbetafel ist die Installation so konzipiert, dass sie sich den Kurven des Gebäudes anpasst und damit den Trend zu architektonisch eingebetteten Medienanzeigen in dicht besiedelten Stadtzentren verstärkt.

Dieser Ansatz sorgt nicht nur für eine visuelle Wirkung, sondern steigert auch den langfristigen Wert der Immobilie, da die Beschilderung wie ein integraler Bestandteil des Stadtbildes wirkt und nicht wie ein nachträglicher Einfall.

Anzeige