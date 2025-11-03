Der internationale OoH-Investor Wildstone vertieft seine Partnerschaft mit dem spanischen Außenwerbeunternehmen Alpha Media Group.

Anfang des Jahres begannen die beiden Unternehmen ihre Kooperation. Von sieben geplanten DooH-Flächen – die Installation von Wildstone, die Vermarktung von Alpha – wurden fünf umgesetzt. Nun wird Wildstone den Bau von 30 weiteren Flächen an 17 Standorten übernehmen.

Der neue Vertrag umfasst unter anderem Standorte an den Haupteinfahrten und -ausfahrten von Madrid und Barcelona sowie stark frequentierte Standorte in Sevilla. Von den 30 neuen Flächen werden 18 digital sein, fünf hintergrundbeleuchtet und sieben analog. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Alpha die Vermarktung an diesen Standorten für 10 Jahre übernehmen.

Weitere Flächen möglich

Carlos Pestaña, Geschäftsführer von Wildstone Spanien, kommentiert: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer ersten Partnerschaft mit Alpha und freuen uns, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen. Unsere Plattform ermöglicht Medienunternehmen die Erweiterung ihres Portfolios und hilft ihnen, ihr Wachstum durch den Zugang zu hochwertigen großformatigen Werbeflächen an Straßenrändern zu beschleunigen.“

Es gibt auch Pläne, die Partnerschaft weiter auszubauen, da sowohl Wildstone als auch Alpha ihre Marktanteile in Spanien steigern wollen. Wildstone besitzt derzeit mehr als 1.650 Außenwerbeflächen in ganz Spanien und vermietet diese an Medienunternehmen. Das Unternehmen trat 2022 durch die Übernahme der Redext Group in den Markt ein.

