10 Etagen LED auf Bluewaters Island: Die großformatige Outdoor-LED-Installation verwandelt die Hotelfassade in ein dynamisches visuelles Erlebnis. Mit 3D-Animationen und musikreaktiven Inhalten synchronisiert sich der Screen mit den Live-Beats des Pacha-Poolside-DJs und erzeugt ein immersives Spektakel, das weit über die Dubai Marina hinaus sichtbar ist.

Werbefläche und digitale Landmarke zugleich

Ursprünglich installiert, um die laufenden Bauarbeiten an den Five-Luxe-JBR-Apartments zu verdecken, dient der LED-Screen sowohl als Marketinginstrument als auch als Entertainment-Element. Er kaschiert die Baustelle vollständig hinter einer digitalen Leinwand – ein konsequenter Schritt, der eine klassische Bauverkleidung in eine stadtweit wahrnehmbare Attraktion verwandelt.

Temporär, aber unvergesslich

Laut Medienberichten soll die LED-Installation entfernt werden, sobald die Balkone der Apartments fertiggestellt und freigelegt sind. Sollte sich das bestätigen, wäre das schade – die Installation ist zu einem ikonischen Bestandteil der Strand-Skyline Dubais geworden und gilt als Maßstab für kreative Außenwerbung.

LED-Suiten für private Partys Im Inneren des Hotels verfügen einige Suiten über LED-Screens, Soundsysteme und eine Tanzfläche für private Veranstaltungen. Die Displays sind fester Bestandteil der Marke Five und unterstreichen deren Fokus auf energiegeladenen Luxus und Entertainment.

Auch sonst ist Dubai vorn dabei, was spektakuläre LED-Inszenierungen angeht: Während der Renovierung der Dubai Fountains übernimmt ein 500 Meter langer Outdoor-LED-Screen die Unterhaltung an der Promenade. Umgesetzt wird das Projekt von Blue Rhine Industries im Auftrag von Emaar. Zum Einsatz kommt Infileds MV3.9-Outdoor-LED-Serie.

